За два місяці сума заморожених в ЄС активів російських олігархів подвоїлась

ЄС назвав суму заморожених активів російських олігархів

Внаслідок санкцій Євросоюзу російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро. Про це повідомив виданню Die Welt офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд, пише DW

«Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро», – сказав він.

Таке різке збільшення заморожених активів Віганд пов'язав з тим, що за останні тижні було виявлено та заблоковано багато об'єктів, що належать російським олігархам, особливо в Німеччині.

Нагадаємо, розкішну яхту російського олігарха заарештовано у Гамбурзі.

Також стало відомо, що Італія арештувала судно «Шахерезада», яке вважають яхтою Путіна.

Раніше суд Фіджі арештував яхту російського олігарха Керімова.

Також повідомлялося, що італійська поліція арештувала яхту, яка належала Олексію Мордашову, одному із найбагатших людей Росії, що потрапив під санкції.

Також Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина. Раніше повідомлялося, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу. Його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600 млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі.

Водночас відомо, що яхти, пов'язані з російськими олігархами, постраждалими від санкцій, більше не повідомляють про своє місцезнаходження в автоматичний глобальний локатор. Так вони хочуть уникнути арешту.