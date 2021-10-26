Нацбанк назвав головну причину зміцнення гривні

Від початку жовтня, тобто за 10 робочих днів, НБУ викупив з міжбанку понад $600 млн

Головною причиною поточного зміцнення курсу гривні є сприятлива зовнішня кон'юнктура для основних товарів українського експорту. Про це повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук на форумі фінансових директорів України.

За його словами, ціни на сталь та на агропромислову продукцію в жовтні зберігалися на рекордно високих рівнях.

Додатковий вплив мали й високі врожаї. Зміцнення гривні зумовлювали також зростання обсягів грошових переказів з-за кордону та експорту ІТ-послуг, які за 8 місяців поточного року зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19% та на 32% відповідно.

Ніколайчук зазначив, що політика плаваючого курсоутворення Нацбанку залишається незмінною.

«Ми даємо змогу ринку визначати напрям руху курсу гривні й одночасно намагаємося уникнути ситуації, коли ця зміна є надто різкою, згладжуючи надмірні коливання інтервенціями. Ситуація, що склалася в жовтні, була саме такою. Тож ми збільшили викуп валюти саме з метою уникнення різких коливань», – розповів він.

Ніколайчук підкреслив, що з початку жовтня, тобто за 10 робочих днів, НБУ викупив з міжбанку понад $600 млн.

За оцінками Нацбанку, на прогнозному горизонті валютні резерви перебуватимуть на рівні близько $30-31 млрд.

«Навіть з урахуванням запланованих виплат Національним банком за кредитом Міжнародного валютного фонду в наступному році ми очікуємо, що наш рівень резервів є цілком адекватним. Наша стратегія валютних інтервенцій та параметри, яких ми дотримуємося під час проведення інтервенції, відповідають таким прогнозам щодо резервів», – зауважив Ніколайчук.

За прогнозами НБУ, за підсумками року валютні резерви становитимуть близько $31 млрд.

«Очікується, що до кінця року Україна отримає транш від МВФ у розмірі близько $700 млн. Крім того, ми закладаємо у наші прогнози другий транш за лінією макрофінансової допомоги від ЄС (600 млн євро) та кредит від Світового банку ($350 млн). Також ми прогнозуємо, що Міністерство фінансів залучить кошти через розміщення єврооблігацій», – зазначив Ніколайчук.

Тим не менш фінансисти не виключають, що починається девальвація гривні.

І разом з тим цієї осені українці не оплачують платіжки: борги за комуналку різко зросли.