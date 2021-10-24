Нацбанк відновив ліцензії двом ломбардам та одній кредитній спілці

Фінустанови усунули порушення та подали звіти, регулятор вирішив відновити дію їх ліцензій на надання коштів у позику

Національний банк поновив ліцензії на надання фінансових послуг двом ломбардам та одній кредитній спілці після усунення порушень. Про це повідомляє пресслужба банку.

За даними НБУ, відновлені ліцензії ПТ «Ломбард «Кредитор» ТОВ «Ювелір-Інвест і Компанія»; ПТ «Хруща та Компанії «Ломбард АВК» та КС «Придніпров’я».

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив ці рішення 22 жовтня.

НБУ призупинив дію ліцензій КС «Придніпров’я» 18 серпня, а двох зазначених ломбардів – 10 вересня за неподання аудиторського звіту щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік.

Оскільки фінустанови усунули порушення та подали звіти, регулятор вирішив відновити дію їх ліцензій на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту з 23 жовтня.

До слова, нещодавно клієнт Приватбанку розповів, як колектори «вибивали» з нього 69 грн боргу.

Раніше повідомлялося, що Приватбанк продасть колекторам 90 тисяч безнадійних кредитів.

Також повідомлялося, що у Києві судитимуть угруповання, яке погрозами вимагало у громадян повернення боргів.

Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.