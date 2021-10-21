Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 8,5%

До березня цього року облікова ставка була 6%

Національний банк України вирішив зберегти облікову ставку на рівні 8,5% річних з 22 жовтня 2021 року. Як заявив голова НБУ Кирило Шевченко під час брифінгу, банк очікує спаду інфляції вже найближчим часом.

Нагадаємо, НБУ почав цикл підвищення ставки в березні 2021 року, піднявши її з 6,0% до 6,5% річних. У вересні ставка була підвищена до 8,5%.

Зазначимо, облікова ставка – це вартість кредитів Нацбанку комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого Нацбанк впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними Нацбанку, в Україні зміна облікової ставки Нацбанку найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції в порівнянні з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Зазначимо, що інфляція в річному вимірі у вересні 2021 року склала 11,0%, що більше ніж удвічі вище, ніж цільовий рівень НБУ (5%).

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.

Раніше НБУ спрогнозував, коли ціни в Україні сягнуть піку.

Також Нацбанк обіцяв, що зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців.