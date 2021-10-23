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    Економіка та фінанси

    Українці не оплачують платіжки: борги за комуналку різко зросли

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    Найбільше українці заборгували за газ - Українці не оплачують платіжки: борги за комуналку різко зросли
    Найбільше українці заборгували за газ

    На формування боргу впливають високі тарифи – українці масово не сплачують рахунки

    В Україні на 7,5 млрд грн зріс борг населення за послуги ЖКГ – за станом на серпень 2021 року він склав майже 63 мільярди гривень.

    У минулому році, в серпні, населення заборгувало за комунальні послуги 55,5 млрд грн. На формування боргу впливають високі тарифи.

    Найбільше українці заборгували за:

    • газ – 23,3 млрд грн;
    • опалення – 19,5 млрд грн;
    • водопостачання – 6,6 млрд грн;
    • вивезення побутових відходів – 1,2 млрд грн;
    • електроенергію – 6,8 млрд грн;
    • за обслуговування будинків – 5,5 млрд грн.

    У минулому році вони були винні 21,5 млрд грн за газ, 16,7 млрд грн за опалення, 5,7 млрд грн за водопостачання, 1,03 млрд грн за вивезення побутових відходів, 5,2 млрд грн за електроенергію і 5, 1 млрд грн за обслуговування будинків.

    Скільки коштує в жовтні газ

    Киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. «КиївГазЕнерджі» продає газ по 30,50 гривень за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, в серпні – 15,76 гривні за кубометр.

    В середньому ціни на опалення і гарячу воду в Києві можуть подорожчати майже на 50%. Отже, до торішньої платіжки за тепло доведеться додати приблизно 1-1,3 тисячі гривень.

    Високі ціни і у інших постачальників: «ТАС Енергія країни» пропонує газ по 30,06 гривні (у вересні 20,96 гривні за кубометр).

    Але є компанії, які пропонують газ дешевше. Наприклад, Yasno. Місячний тариф у Києві, Дніпрі та Донецької області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.

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    Джерело: segodnya.ua

    Теги: ЖКГ газ тарифи комуналка опалення водопостачання
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    Українці не оплачують платіжки: борги за комуналку різко зросли