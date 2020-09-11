Нацбанк назвав суму, яку шахраї цього року вкрали з карток українців



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В Україні побільшало випадків шахрайства з банківськими картками

Національний банк запустив інформаційну кампанію #ШахрайГудбай, щоб навчити українців безпечному користуванню платіжними сервісами

За перші пів року банки зафіксували 47,5 тис. випадків шахрайства з платіжними картками та банківськими рахунками українців на загальну суму 86,4 млн грн.

За даними НБУ, за перше півріччя 2019 року було зафіксовано 34,7 тис таких випадків на загальну суму 72,6 млн грн.

Водночас середній розмір втрат на одну шахрайську операцію зменшився – з 2,1 тис. грн за перші шість місяців минулого року до 1,8 тис. грн у відповідному періоді цьогоріч.

Також зменшилась кількість банків, які зазнали таких збитків. У першому півріччі цього року про збитки звітували 27 банків-учасників карткових платіжних систем (40% від загальної кількості банків), а у тому ж періоді минулого року – 30 банків-учасників (44% від загальної кількості банків).

Питома вага збитків від незаконних дій та сумнівних операцій із використанням платіжних карток в загальному обсязі всіх операцій з платіжними картками цьогоріч становить лише 0,0048% проти 0,0043% у першій половині 2019 року.

«У загальному обсязі усіх операцій з платіжними картками це зовсім невелика частка. Водночас ми усвідомлюємо, що для кожної окремої людини, яка зазнала втрат через шахраїв, це може бути суттєвим та, звісно, неприємним випадком», - розповіла начальниця управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Леся Войтицька.

Тому Національний банк запустив інформаційну кампанію #ШахрайГудбай та освітню онлайн-гру «Здолай шахрая!», які навчать українців правил безпечного користування платіжними інструментами та сервісами.