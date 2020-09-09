Названо найприбутковіші і збиткові банки України: список



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За січень – липень платоспроможні банки України отримали 28,39 млрд грн чистого прибутку

Найприбутковішим виявився державний Приватбанк

Національний банк України презентував результати роботи банків за 7 місяців 2020 року.

Про це свідчать дані наглядової статистики НБУ, опубліковані на сайті регулятора.

За січень – липень платоспроможні банки України отримали 28,39 млрд грн чистого прибутку, що на 23% менше, ніж в аналогічному періоді 2019 року (36,73 млрд грн). У липні поточного року прибуток банків становив 4,6 млрд грн.

Загалом прибутковими були 58 з 75 діючих банків.

Хто найприбутковіший

Найприбутковішим виявився державний Приватбанк (прибуток дорівнював 16,201 млрд грн).

На другій сходинці державний Ощадбанк – 4,316 млрд грн.

На третій Райффайзен Банк Аваль – 2,457 млрд грн.

Четверту позицію посів ПУМБ – 1,501 млрд грн.

П'яту - ОТП Банк – 908,94 млн грн.

Загалом за підсумками семи місяців прибутковими були 58 з 75 чинних банків.

Найбільш збиткові банки

Найбільший збиток показав державний Укрексімбанк (2,243 млрд гривень).

На другій позиції знаходиться Промінвестбанк (330,93 млн гривень).

Також нагадаємо, що Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів.

Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.