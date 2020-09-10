Щодня на 2-3 копійки. Нацбанк наполегливо опускає гривню

Курс гривні продовжує повільно знижуватися до долара

Національний банк на 10 вересня встановив курс майже 27,83 грн за долар. Про це йдеться у даних регулятора.

Водночас НБУ встановив курс 32,76 грн за євро.



Офіційні курси валют встановлені на наступному рівні:

27,8296 грн/$;

32,768 грн/євро.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок четверга, 10 вересня, ослаб на 5 копійок, до 27,90 гривні/долар.

На міжбанківському валютному ринку України на вчора, 9 вересня, до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,84/27,86 гривні/долар, до євро – на рівні 32,84/32,86 гривні/євро.



Нагадаємо, на 9 вересня Нацбанк встановив курс 27,8 грн/$. що на 3 копійки менше, ніж сьогоднішній курс. Ще днем раніше, 8 вересня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,75 гривні за долар.

Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.



