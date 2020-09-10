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    Економіка та фінанси

    Щодня на 2-3 копійки. Нацбанк наполегливо опускає гривню

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    Щодня на 2-3 копійки. Нацбанк наполегливо опускає гривню

    Курс гривні продовжує повільно знижуватися до долара

    Національний банк на 10 вересня встановив курс майже 27,83 грн за долар. Про це йдеться у даних регулятора.

    Водночас НБУ встановив курс 32,76 грн за євро.

    Офіційні курси валют встановлені на наступному рівні:

    • 27,8296 грн/$;
    • 32,768 грн/євро.

    Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок четверга, 10 вересня, ослаб на 5 копійок, до 27,90 гривні/долар.

    На міжбанківському валютному ринку України на вчора, 9 вересня, до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,84/27,86 гривні/долар, до євро – на рівні 32,84/32,86 гривні/євро.

    Нагадаємо, на 9 вересня Нацбанк встановив курс 27,8 грн/$. що на 3 копійки менше, ніж сьогоднішній курс. Ще днем раніше, 8 вересня, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,75 гривні за долар.

    Зазначимо, що починаючи з 28 серпня офіційний курс гривні знижується кожного робочого дня з рівня 27,38 гривні за долар.

     Читайте також: Девальвація чорного золота. Уряд готує вирок вугільній промисловості


    Національний банк курс валют економіка гривня фінанси НБУ
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