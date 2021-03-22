Нацбанк повернувся до купівлі валюти

У березні центробанк купив на міжбанку понад $50 мільйонів, а з початку року – $270 млн

Інтервенції Національного банку з купівлі валюти на міжбанківському ринку 15–19 березня склали $30,5 млн.

Нацбанк купив усі $30,5 млн у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Водночас центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти з січня.

Таким чином НБУ вийшов на міжбанк після тижневої перерви, коли він відмовився від інтервенцій із купівлі та продажу валюти.

Протягом 1–5 березня Нацбанк викупив з міжбанку $20 млн. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Усього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на $290,5 млн і продав на $20 млн. Чиста купівля валюти склала $270,5 млн.

Валютні резерви НБУ на 1 березня становили $28,5 млрд.

Між іншим, минулого тижня Рада зробила крок до реструктуризації валютних іпотечних кредитів.