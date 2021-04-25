  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Нацбанк пом’якшує карантин для готівки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Національний банк пом&rsquo;якшує карантин для готівки - Нацбанк пом’якшує карантин для готівки
    Національний банк пом’якшує карантин для готівки
    Фото: delo.ua

    Тепер карантин триватиме щонайменше п'ять днів

    Національний банк зменшує термін зберігання на карантині готівки, прийнятої від банків з обігу, із 14 до 5 днів. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

    Рішення Національний банк ухвалив, керуючись рекомендаціями МОЗ.

    Зокрема, згідно з оновленими інструкціями Центру контролю та профілактики захворювань від 05 квітня 2021 року основний шлях зараження людей коронавірусом SARS-CoV-2 – це вплив крапель дихання, що несуть інфекційний вірус.

    Ризик зараження людей через контакт із забрудненими поверхнями або предметами, зокрема готівкою, як правило, вважається низьким.

    На початку пандемії у 2020 році Національний банк упровадив довготривалу витримку готівки на карантині, щоб максимально убезпечити українців від мінімальної ймовірності поширення коронавірусу через готівку.

    Банкноти та монети, які надходять до Національного банку з обігу, одразу відправляються в окреме сховище на карантин.

    Упродовж року цей карантин тривав щонайменше 14 днів.

    Після п'ятиденного карантину здійснюватиметься автоматизоване оброблення банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин. Банкноти, придатні для повернення в обіг, упаковуватимуться в пачки та термоусадкову плівку. На цьому етапі пачки банкнот у термоусадковій печі піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що теж сприятиме боротьбі з вірусом і мінімізації ризику зараження.

    Регулятор закликає громадян замислитися про доцільність візитів до відділень банків та інших фінансових компаній. Адже саме відвідування людних місць сьогодні наражає кожного з нас на високий ризик зараження. Натомість Національний банк рекомендує:

    • користуватися онлайн-каналами банківського обслуговування, зокрема мобільними застосунками;
    • за потреби здійснення розрахунків – робити їх безготівково;
    • платити за товари та послуги безконтактно.
    Теги: Національний банк банк карантин послуги вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies