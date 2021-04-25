Нацбанк пом’якшує карантин для готівки

Тепер карантин триватиме щонайменше п'ять днів

Національний банк зменшує термін зберігання на карантині готівки, прийнятої від банків з обігу, із 14 до 5 днів. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Рішення Національний банк ухвалив, керуючись рекомендаціями МОЗ.

Зокрема, згідно з оновленими інструкціями Центру контролю та профілактики захворювань від 05 квітня 2021 року основний шлях зараження людей коронавірусом SARS-CoV-2 – це вплив крапель дихання, що несуть інфекційний вірус.

Ризик зараження людей через контакт із забрудненими поверхнями або предметами, зокрема готівкою, як правило, вважається низьким.

На початку пандемії у 2020 році Національний банк упровадив довготривалу витримку готівки на карантині, щоб максимально убезпечити українців від мінімальної ймовірності поширення коронавірусу через готівку.

Банкноти та монети, які надходять до Національного банку з обігу, одразу відправляються в окреме сховище на карантин.

Упродовж року цей карантин тривав щонайменше 14 днів.

Після п'ятиденного карантину здійснюватиметься автоматизоване оброблення банкнот за допомогою спеціалізованих високошвидкісних машин. Банкноти, придатні для повернення в обіг, упаковуватимуться в пачки та термоусадкову плівку. На цьому етапі пачки банкнот у термоусадковій печі піддаються температурному шоку (160 градусів за Цельсієм), що теж сприятиме боротьбі з вірусом і мінімізації ризику зараження.

Регулятор закликає громадян замислитися про доцільність візитів до відділень банків та інших фінансових компаній. Адже саме відвідування людних місць сьогодні наражає кожного з нас на високий ризик зараження. Натомість Національний банк рекомендує: