Зарплати населення. У Нацбанку розповіли про поліпшення для українців
Что будет с зарплатами граждан?
Національний банк України (НБУ) покращив прогноз зростання номінальної заробітної плати українців. Прогноз на 2021 рік покращений до 17,8% у порівнянні з 16,6%, які НБУ очікував у січні.
Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України (квітень 2021 року).
За прогнозом НБУ, реальна зарплата українців (з урахування інфляції) зросте у 2021 році на 8,6%.
«Для працівників з найнижчим рівнем доходу додатковим чинником стане чергове підвищення мінімальної заробітної плати», – йдеться в повідомлені.
Як зазначили в НБУ, саме прискорене зростання приватного споживання (7,5%) забезпечить найбільший внесок у приріст ВВП у 2021 році.