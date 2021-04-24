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    Економіка та фінанси

    Зарплати населення. У Нацбанку розповіли про поліпшення для українців

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    Зарплати населення. У Нацбанку розповіли про поліпшення для українців

    Что будет с зарплатами граждан?

    Національний банк України (НБУ) покращив прогноз зростання номінальної заробітної плати українців. Прогноз на 2021 рік покращений до 17,8% у порівнянні з 16,6%, які НБУ очікував у січні.

    Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України (квітень 2021 року).

    За прогнозом НБУ, реальна зарплата українців (з урахування інфляції) зросте у 2021 році на 8,6%.

    «Для працівників з найнижчим рівнем доходу додатковим чинником стане чергове підвищення мінімальної заробітної плати», – йдеться в повідомлені.

    Як зазначили в НБУ, саме прискорене зростання приватного споживання (7,5%) забезпечить найбільший внесок у приріст ВВП у 2021 році.

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    Теги: Національний банк зарплата населення
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