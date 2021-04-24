  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олег Тягнибок
рус
    Думки вголос

    Красти на пандемії – це те саме, що мародерствувати на війні

    • Олег Тягнибок

      Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Красти на пандемії – це те саме, що мародерствувати на війні

    Україна – чи не єдина в світі, де комунальні тарифи і ціни на найважливіші продукти зросли в рази під час пандемії

    Аудит «коронавірусного фонду» виявив порушень на 407 млн грн, які призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 114,4 млн грн.

    Красти на пандемії – це те саме, що мародерствувати на війні.

    Потрібне негайне відкриття кримінальних проваджень, публічне розслідування і звіт у парламенті.

    Чекаємо на конкретні прізвища. Не «стрілочників», як завжди, а найвищих державних чиновників, які були за це відповідальні.

    І саме час провести аудит олігархів. Україна – чи не єдина в світі, де комунальні тарифи і ціни на найважливіші продукти зросли в рази під час пандемії. Тож пора врешті сказати чесно: хто, за чийого сприяння і скільки зумів нажити на біді українців. А тоді – покарати їх якнайжорсткіше.

    Джерело: блог Олега Тягнибока

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: тарифи корупція в Україні продукти розслідування коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олег Тягнибок
    Олег Тягнибок

    Голова політичної партії Всеукраїнське об`єднання «Свобода»

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Михайло Ткач
    Михайло Ткач
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies