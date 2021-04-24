Україна – чи не єдина в світі, де комунальні тарифи і ціни на найважливіші продукти зросли в рази під час пандемії

Аудит «коронавірусного фонду» виявив порушень на 407 млн грн, які призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 114,4 млн грн.

Красти на пандемії – це те саме, що мародерствувати на війні.

Потрібне негайне відкриття кримінальних проваджень, публічне розслідування і звіт у парламенті.

Чекаємо на конкретні прізвища. Не «стрілочників», як завжди, а найвищих державних чиновників, які були за це відповідальні.

І саме час провести аудит олігархів. Україна – чи не єдина в світі, де комунальні тарифи і ціни на найважливіші продукти зросли в рази під час пандемії. Тож пора врешті сказати чесно: хто, за чийого сприяння і скільки зумів нажити на біді українців. А тоді – покарати їх якнайжорсткіше.

Джерело: блог Олега Тягнибока

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