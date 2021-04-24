Красти на пандемії – це те саме, що мародерствувати на війні
Україна – чи не єдина в світі, де комунальні тарифи і ціни на найважливіші продукти зросли в рази під час пандемії
Аудит «коронавірусного фонду» виявив порушень на 407 млн грн, які призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 114,4 млн грн.
Красти на пандемії – це те саме, що мародерствувати на війні.
Потрібне негайне відкриття кримінальних проваджень, публічне розслідування і звіт у парламенті.
Чекаємо на конкретні прізвища. Не «стрілочників», як завжди, а найвищих державних чиновників, які були за це відповідальні.
І саме час провести аудит олігархів. Україна – чи не єдина в світі, де комунальні тарифи і ціни на найважливіші продукти зросли в рази під час пандемії. Тож пора врешті сказати чесно: хто, за чийого сприяння і скільки зумів нажити на біді українців. А тоді – покарати їх якнайжорсткіше.
Джерело: блог Олега Тягнибока