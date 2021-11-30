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    Нацбанк продав рекордний тижневий обсяг валюти

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    Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку майже у шість разів порівняно з позаминулим тижнем - Нацбанк продав рекордний тижневий обсяг валюти
    Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку майже у шість разів порівняно з позаминулим тижнем
    фото з відкритих джерел

    Загалом з початку року НБУ купив на міжбанку $3606,7 млн і продав $984,7 млн

    Інтервенції Національного банку з продажу валюти на міжбанківському ринку 22–26 листопада склали $630,1 млн. Про це повідомляє видання FinClub.

    Із них $30 млн НБУ придбав у ході інтервенцій за найкращою ціною продажу іноземної валюти (Matching), а $600,1 млн – за єдиним курсом розміщення пропозиції з продажу.

    Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку майже у шість разів порівняно з позаминулим тижнем, коли він продав $108 млн.

    При цьому НБУ не купував валюту на міжбанку.

    Загалом з початку року НБУ купив на міжбанку $3606,7 млн і продав $984,7 млн. Чиста купівля валюти склала $2622 млн.

    Нагадаємо, долар пішов у ріст: динаміка курсу за два тижні.

    Також стало відомо, чому гривня зміцнюється і коли ситуація зміниться: пояснення доктора економічних наук.

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    Теги: курс валют валютні операції гривня НБУ
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    Нацбанк продав рекордний тижневий обсяг валюти