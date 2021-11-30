Нацбанк продав рекордний тижневий обсяг валюти

Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку майже у шість разів порівняно з позаминулим тижнем

Загалом з початку року НБУ купив на міжбанку $3606,7 млн і продав $984,7 млн

Інтервенції Національного банку з продажу валюти на міжбанківському ринку 22–26 листопада склали $630,1 млн. Про це повідомляє видання FinClub.

Із них $30 млн НБУ придбав у ході інтервенцій за найкращою ціною продажу іноземної валюти (Matching), а $600,1 млн – за єдиним курсом розміщення пропозиції з продажу.

Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку майже у шість разів порівняно з позаминулим тижнем, коли він продав $108 млн.

При цьому НБУ не купував валюту на міжбанку.

Загалом з початку року НБУ купив на міжбанку $3606,7 млн і продав $984,7 млн. Чиста купівля валюти склала $2622 млн.

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