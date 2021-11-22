  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Долар пішов у ріст: динаміка курсу за два тижні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,59/26,61 грн/дол. - Долар пішов у ріст: динаміка курсу за два тижні
    На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,59/26,61 грн/дол.
    фото glavcom.ua

    НБУ 22 листопада встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,57 грн/дол.

    Протягом останніх двох тижнів – з 8 до 21 листопада – курс долара в Україні, який падав до річного мінімуму, зробив серйозний стрибок. Американська валюта в обмінниках подорожчала з 26,20 до 26,70 грн.

    Національний банк України на понеділок, 22 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,57 грн/дол.

    Офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 29,98 грн/євро, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    З початку листопада гривня протягом тижня плавно знижувалась у ціні. На початку місяця цифри Нацбанку коливалися в районі 26,30 за долар і знижувалися до 26,06, після чого стався різкий стрибок на 50 копійок.

    • 1 листопада – 26,28 грн;
    • 5 листопада – 26,19 грн
    • 11 листопада – 26,06 грн;
    • 18 листопада – 26,51 грн;
    • 22 листопада – 26,57 грн.

    На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,59/26,61 грн/дол., до євро – на рівні 29,94/29,96 грн/євро.

    Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок понеділка, 22 листопада, послабився на 6 копійок – до 26,69 грн/дол.

    Продати американську валюту в середньому можна за курсом 26,46 грн. за долар, євро – 29,45 грн. за євро.

    Курс гривні до євро залишився на рівні показника попереднього дня – 30,20 грн/євро.

    Нагадаємо, Національний банк України на п'ятницю, 19 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,44 грн/дол..

    До слова, Національний банк України 19 листопада 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналами 20 та 200 гривень із нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки) до святкування 30-ї річниці незалежності України.

    Теги: Національний банк курс валют гривня НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Долар пішов у ріст: динаміка курсу за два тижні