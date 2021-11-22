Долар пішов у ріст: динаміка курсу за два тижні

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,59/26,61 грн/дол.

НБУ 22 листопада встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,57 грн/дол.

Протягом останніх двох тижнів – з 8 до 21 листопада – курс долара в Україні, який падав до річного мінімуму, зробив серйозний стрибок. Американська валюта в обмінниках подорожчала з 26,20 до 26,70 грн.

Національний банк України на понеділок, 22 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,57 грн/дол.

Офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 29,98 грн/євро, тобто гривня ослабла на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

З початку листопада гривня протягом тижня плавно знижувалась у ціні. На початку місяця цифри Нацбанку коливалися в районі 26,30 за долар і знижувалися до 26,06, після чого стався різкий стрибок на 50 копійок.

1 листопада – 26,28 грн;

5 листопада – 26,19 грн

11 листопада – 26,06 грн;

18 листопада – 26,51 грн;

22 листопада – 26,57 грн.

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,59/26,61 грн/дол., до євро – на рівні 29,94/29,96 грн/євро.

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок понеділка, 22 листопада, послабився на 6 копійок – до 26,69 грн/дол.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 26,46 грн. за долар, євро – 29,45 грн. за євро.

Курс гривні до євро залишився на рівні показника попереднього дня – 30,20 грн/євро.

Нагадаємо, Національний банк України на п'ятницю, 19 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,44 грн/дол..

До слова, Національний банк України 19 листопада 2021 року ввів в обіг пам’ятні банкноти номіналами 20 та 200 гривень із нанесенням на їх лицьовому боці айдентики (символіки) до святкування 30-ї річниці незалежності України.