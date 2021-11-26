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    Економіка та фінанси

    Голова Ради НБУ пояснив, чому знецінюється гривня

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    Попит на іноземну валюту з боку населення зростає - Голова Ради НБУ пояснив, чому знецінюється гривня
    Попит на іноземну валюту з боку населення зростає
    Фото з відкритих джерел

    Данилишин назвав причини падіння української валюти

    Обмінний курс гривні до долара США послаблюється другий тиждень поспіль (за останній плинний тиждень – на 1,7%). Про це повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

    «Його динаміка визначається переважанням попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над пропозицією, що спостерігається як на сегменті спот, так і форвард. Незважаючи на збільшення пропозиції іноземної валюти від експортерів (аграрна та металургійна галузі), зростання попиту на неї (у тому числі з урахуванням високої вартості імпортованих енергоносіїв на міжнародних ринках та слабкого попиту нерезидентів на державні цінні папери) визначають низхідну динаміку курсу гривні», – пояснює він.

    Данилишин уточнив, що у готівковому сегменті чистий попит на іноземну валюту з боку населення зростає та з початку листопада досяг майже $200 млн.

    При цьому чиста купівля банками готівкової іноземної валюти з початку року скоротилася до $1 млрд.

    Водночас голова Ради НБУ зазначив, що отримання траншу МВФ у $700 млн за результатами першого перегляду програми stand-by підтримуватиме макроекономічну та фінансову стабільність.

    Нагадаємо, долар пішов у ріст: динаміка курсу за два тижні.

    Також стало відомо, чому гривня зміцнюється і коли ситуація зміниться: пояснення доктора економічних наук.

    Читайте також: Аналітик попередив українців: долар може впасти нижче психологічної позначки
    Теги: МВФ населення Богдан Данилишин НБУ
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    Голова Ради НБУ пояснив, чому знецінюється гривня