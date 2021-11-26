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    Нацбанк викарбував Збройні сили та військовий храм на монетах (фото)

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    Національний банк з 1 грудня 2021 року вводить в обіг три пам&rsquo;ятні монети - Нацбанк викарбував Збройні сили та військовий храм на монетах (фото)
    Національний банк з 1 грудня 2021 року вводить в обіг три пам’ятні монети
    Фото з відкритих джерел

    Нацбанк з 1 грудня вводить в обіг кілька пам’ятних монет

    Національний банк з 1 грудня 2021 року вводить в обіг пам’ятні монети: «Збройні сили України», «Сухопутні війська Збройних сил України» та «Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів)». Про це повідомляє сайт НБУ.

    Монета «Збройні сили України», номіналом у 10 гривень із тиражем в 1 млн штук, присвячена українським військам, на які відповідно до Конституції України покладаються завдання з оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності; забезпечення стримування та відсічі збройній агресії проти України, охорони повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального моря України, а також завдання щодо участі в заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом.

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    Нацбанк викарбував Збройні сили та військовий храм на монетах (фото)
    Нацбанк викарбував Збройні сили та військовий храм на монетах (фото)
    Нацбанк викарбував Збройні сили та військовий храм на монетах (фото)

    Монета «Сухопутні війська Збройних сил України», номіналом у 10 гривень із тиражем в 1 млн штук, присвячена військам, які є основою та головним носієм бойової могутності Збройних сил України. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань вони відіграють вирішальну роль у виконанні Збройними силами своїх функцій як у мирний, так і у воєнний час. Сухопутні війська – це міцний моноліт механізованих і танкових військ, ракетних військ та артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин логістичного забезпечення, а також бригад територіальної оборони.

    «Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів)», номіналом у 5 гривень із тиражем у 35 тис. штук, присвячена одній зі святинь та самобутніх «родзинок» міста – Гарнізонному храму святих апостолів Петра і Павла, побудованому на початку XVII ст. Ця одягнена в барокові шати споруда, що прикрашає історичну частину міста Лева, – найбільший львівський храм, який пережив різні часи, у певні періоди історії виконував функції гарнізонної церкви міста, складу, книгосховища, а 2011 року знову відкрив двері для вірян. За час російсько-українського воєнного конфлікту на Сході України храм став не лише церквою, де моляться за українських воїнів і відспівують загиблих учасників ООС, а й музеєм і волонтерським центром.

    Нагадаємо, Національний банк з 12 жовтня вводить у обіг нову пам’ятну медаль на честь 25-річчя заснування Конституційного Суду України. Раніше, з 17 серпня Національний банк увів у обіг чотири пам’ятні та одну інвестиційну монету, присвячені 30-річчю незалежності України.

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    Теги: Національний банк ЗСУ Львів монета НБУ
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    Нацбанк викарбував Збройні сили та військовий храм на монетах (фото)