Нацбанк викарбував Збройні сили та військовий храм на монетах (фото)

Національний банк з 1 грудня 2021 року вводить в обіг три пам’ятні монети

Нацбанк з 1 грудня вводить в обіг кілька пам’ятних монет

Національний банк з 1 грудня 2021 року вводить в обіг пам’ятні монети: «Збройні сили України», «Сухопутні війська Збройних сил України» та «Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів)». Про це повідомляє сайт НБУ.

Монета «Збройні сили України», номіналом у 10 гривень із тиражем в 1 млн штук, присвячена українським військам, на які відповідно до Конституції України покладаються завдання з оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності; забезпечення стримування та відсічі збройній агресії проти України, охорони повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального моря України, а також завдання щодо участі в заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом.

Монета «Сухопутні війська Збройних сил України», номіналом у 10 гривень із тиражем в 1 млн штук, присвячена військам, які є основою та головним носієм бойової могутності Збройних сил України. За своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань вони відіграють вирішальну роль у виконанні Збройними силами своїх функцій як у мирний, так і у воєнний час. Сухопутні війська – це міцний моноліт механізованих і танкових військ, ракетних військ та артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин логістичного забезпечення, а також бригад територіальної оборони.

«Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів)», номіналом у 5 гривень із тиражем у 35 тис. штук, присвячена одній зі святинь та самобутніх «родзинок» міста – Гарнізонному храму святих апостолів Петра і Павла, побудованому на початку XVII ст. Ця одягнена в барокові шати споруда, що прикрашає історичну частину міста Лева, – найбільший львівський храм, який пережив різні часи, у певні періоди історії виконував функції гарнізонної церкви міста, складу, книгосховища, а 2011 року знову відкрив двері для вірян. За час російсько-українського воєнного конфлікту на Сході України храм став не лише церквою, де моляться за українських воїнів і відспівують загиблих учасників ООС, а й музеєм і волонтерським центром.

Нагадаємо, Національний банк з 12 жовтня вводить у обіг нову пам’ятну медаль на честь 25-річчя заснування Конституційного Суду України. Раніше, з 17 серпня Національний банк увів у обіг чотири пам’ятні та одну інвестиційну монету, присвячені 30-річчю незалежності України.