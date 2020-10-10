Нацбанк пропонує скасувати податок на доходи за депозитами фізосіб



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Нацбанк пропонує скасувати податок на доходи за депозитами фізосіб

Голова Нацбанку підтримує ідею перезапуску фондового ринку в Україні

Голова Національного банку Кирило Шевченко пропонує скасувати податок на доходи за депозитами фізичних осіб.

Про це він заявив в інтерв’ю zn.ua.

«Однією з моїх пропозицій цього року до уряду було скасування податку на доходи за депозитами фізосіб. На жаль, у Мінфіну ця пропозиція не знайшла відгуку. Причини абсолютно зрозумілі», – розповів голова НБУ.

За словами Шевченка, регулятор повернеться до цього питання.

«У більшості країн інвестиційних інструментів в арсеналі фізичних осіб значно більше, в Україні ж це або депозити, або ОВДП і крапка. Ще є нерухомість, яка не є інвестиційним інструментом, але виступає реальною альтернативою першим двом. З огляду на нинішню ситуацію хотів би повернути привабливість такого інвестиційного інструменту, як депозити. Річ у тім, що коли у нас відсоткові ставки були на рівні 25%, це оподаткування доходу не було настільки значущим. Сьогодні, коли дохідність за депозитами, особливо валютними, знизилася, це оподаткування має суттєвий вплив на перерозподіл фінансових ресурсів», – пояснив голова НБУ.

Окрім цього, Шевченко наголосив, що підтримує ідею перезапуску фондового ринку в Україні, яку раніше озвучував прем’єр-міністр, через обмеженість фінансових інструментів.

До слова, у Мінфіні заявляли, що несплата податку на нерухоме житлове та нежитлове майно через відсутність повної бази об’єктів оподаткування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно завдає до 2 млрд грн збитків місцевим бюджетам щорічно.