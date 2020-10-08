Ринок «лихоманить»: що відбувається з цінами на первинне житло в Києві графіка



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У вересні відбулося невелике зростання цін на первинне житло в усіх сегментах, крім класу еліт

Різкого зростання цін на житло з початком осені не сталося

У вересні середня вартість квадратного метра житла на ринку первинної нерухомості Києва виросла на 100 грн і сягнула 26,6 тис. грн/кв. м. При цьому в валюті втратила $10.

Забудовники не наважилися сильно підвищувати ціни на тлі падіння гривні. Про це пише 3m2 з посиланням на дані сайту ЛУН.

Що відбувається з цінами в окремих сегментах і районах столиці

Якщо дивитися в валюті, то є невелике зростання в усіх сегментах, крім еліт. Так, економ додав $30 і досяг $740/кв. м. На $10 підріс і комфорт клас — $800/кв. м. У класі бізнес кв. м досяг $1420. У той час як елітна нерухомість вже не перший місяць здає свої позиції і в вересні знизилася на $290, зупинившись на позначці в $2200/кв. м.

Якщо розглядати середні ціни у районах, то саме в Печерському районі, де сконцентровані найдорожчі проєкти, спостерігається падіння з $1990/кв. м до $1910/кв. м.

Спостерігається невелике зростання цін в Подільському (на $90/кв. м), Святошинському (на $70/кв. м), Голосіївському (на $30/кв. м), в Солом’янському і Деснянському районах (на $10/кв. м). Без змін середня ціна залишилася в Оболонському, Шевченківському, Дніпровському та Дарницькому районах.





«Росту цін з початком осені не сталося: падіння купівельних настроїв, зростання курсу, реформування контрольно-дозвільної системи, гучні будівельні скандали з «Аркада» та «Укрбуд» - всі ці фактори «лихоманять» ринок і вселяють невпевненість як у забудовників, так і в інвесторів», - зазначають експерти.

«Ринок чекає фіналізації реформи ДАБІ і закон про захист прав інвесторів, який обіцяють прийняти ще в цьому році. Що ж стосується цін, то їх коригування буде тільки по курсу валют. Ні різкого підвищення, ні різкого падіння не відбудеться — для цього немає передумов», - прогнозують фахівці.

Як повідомлялося, на вторинному ринку житла в Києві спостерігається зростання цін.

До слова, у Україні 150 недобудованих об'єктів, і майже половина з них — у Києві. У 70 недобудовах різної стадії простоюють близько 18 тис. квартир, за більшість з яких вже заплачені гроші.

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