Есперти назвали суму збитків від несплати податків на нерухомість



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Несплата податку на нерухомість завдає до 2 млрд грн збитків місцевим бюджетам щорічно

До 40% нерухомого майна відсутня в Державному реєстрі.

Несплата податку на нерухоме житлове та нежитлове майно через відсутність повної бази об’єктів оподаткування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно завдає до 2 млрд грн збитків місцевим бюджетам щорічно. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За оцінками експертів до 40% такого майна відсутня в Державному реєстрі.

«З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів податку на нерухоме майно органи місцевого самоврядування повинні забезпечити повноцінну роботу щодо інформаційного наповнення Державного реєстру прав на нерухоме майно і перенесення архівної інформації про права власності на нерухоме майно з паперових носіїв до електронної бази. Це дасть змогу податковим органам отримати відповідну інформацію для нарахування відповідних зобов’язань», – йдеться у повідомленні.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється на підставі даних Реєстру.

«Проведення на належному рівні зазначеної роботи у цьому році дозволить, за песимістичним прогнозом, додатково залучити (при діючих ставках податку) до місцевих бюджетів у 2021 році близько 2 млрд гривень», – зазначають у міністерстві.

За підсумками 2019 року від сплати податку на нерухоме майно до місцевих бюджетів надійшло 4,9 млрд грн, а за 2018 рік – 3,7 млрд гривень.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що карантин обвалив ринок нерухомості. За даними експертки з нерухомості Тетяни Маркової, через карантин кількість куплених квартир у новобудовах столиці зменшилася в 3-5 разів порівняно з докарантинними часами.