Нацбанк в перший тиждень року продав $100 млн
Купівлю валюти регулятор не здійснював
Національний банк протягом тижня 4-6 січня продав на міжбанківському валютному ринку $100 млн. Про це стало відомо з даних Нацбанку.
З усього обсягу операцій з продажу валюти, $50 млн НБУ здійснив за найкращим курсом, решту – за єдиним.
Протягом 2021 року НБУ викупив на міжбанківському валютному ринку $3,69 млрд, а продав – $1,28 млрд.
При цьому НБУ не проводив інтервенції з купівлі валюти.
В останній тиждень 2021 року чисті інтервенції НБУ на міжбанку ринку склали лише $1 млн.
Загалом торік НБУ купив на міжбанку валюти на $3,69 млрд і продав на $1,276 млрд. Таким чином торік чиста купівля валюти склала $2,415 млрд.
Нагадаємо, перед Різдвом курс долара зріс до максимуму за пів року.