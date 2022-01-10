Нацбанк в перший тиждень року продав $100 млн

Нацбанк в перший тиждень року продав на міжбанку $100 млн

Купівлю валюти регулятор не здійснював

Національний банк протягом тижня 4-6 січня продав на міжбанківському валютному ринку $100 млн. Про це стало відомо з даних Нацбанку.

З усього обсягу операцій з продажу валюти, $50 млн НБУ здійснив за найкращим курсом, решту – за єдиним.

Протягом 2021 року НБУ викупив на міжбанківському валютному ринку $3,69 млрд, а продав – $1,28 млрд.

При цьому НБУ не проводив інтервенції з купівлі валюти.

В останній тиждень 2021 року чисті інтервенції НБУ на міжбанку ринку склали лише $1 млн.

Загалом торік НБУ купив на міжбанку валюти на $3,69 млрд і продав на $1,276 млрд. Таким чином торік чиста купівля валюти склала $2,415 млрд.

Нагадаємо, перед Різдвом курс долара зріс до максимуму за пів року.

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