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    Економіка та фінанси

    Нацбанк в перший тиждень року продав $100 млн

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    Нацбанк в перший тиждень року продав на міжбанку $100 млн - Нацбанк в перший тиждень року продав $100 млн
    Нацбанк в перший тиждень року продав на міжбанку $100 млн
    фото: glavcom.ua

    Купівлю валюти регулятор не здійснював

    Національний банк протягом тижня 4-6 січня продав на міжбанківському валютному ринку $100 млн. Про це стало відомо з даних Нацбанку.

    З усього обсягу операцій з продажу валюти, $50 млн НБУ здійснив за найкращим курсом, решту – за єдиним.

    Протягом 2021 року НБУ викупив на міжбанківському валютному ринку $3,69 млрд, а продав – $1,28 млрд.

    При цьому НБУ не проводив інтервенції з купівлі валюти.

    В останній тиждень 2021 року чисті інтервенції НБУ на міжбанку ринку склали лише $1 млн.

    Загалом торік НБУ купив на міжбанку валюти на $3,69 млрд і продав на $1,276 млрд. Таким чином торік чиста купівля валюти склала $2,415 млрд.

    Нагадаємо, перед Різдвом курс долара зріс до максимуму за пів року.

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    Теги: Національний банк гривня НБУ
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    Нацбанк в перший тиждень року продав $100 млн