В Україну надійшов перший транш кредиту МВФ



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Транш виділений за програмою Stand-By для України в розмірі $5 млрд cтроком на 18 місяців

Перші 2,1 млрд доларів підуть на покриття дефіциту бюджету

Перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) надійшов в Україну. Сума 2,1 млрд доларів зарахована на валютні рахунки уряду у Державному казначействі.

Про це повідомив глава НБУ Яків Смолій у своєму Twitter.

Як зазначив, Смолій, кошти надходять не безпосередньо від МВФ, а від країн-членів фонду.

«З учорашнього дня кошти надходили в доларах, євро, єнах і юанях (валюти у СДР). Процес завершено», - повідомив він.

Транш виділений за програмою Stand-By для України в розмірі $5 млрд cтроком на 18 місяців.

Зазначимо, 10 червня Європейська комісія перерахувала Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. До кінця року Україну очікує ще 1,2 млрд євро від Єврокомісії і 1 млрд доларів від Світового банку.

Як повідомлялось, в рамках програми Stand-By Міжнародний валютний фонд може виділити України чотири транші загальним обсягом $5 млрд.

Всі гроші будуть спрямовані на фінансування дефіциту державного бюджету.

Нагадаємо, МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі $5 млрд строком на 18 місяців.

Це дозволяє негайно виплатити Україні перший транш кредиту (близько 2,1 млрд доларів). Залишок розділять ще на чотири транші. Попередня програма stand-by (SBA) для України була прийнята МВФ в грудні 2018 року. Україна отримала з нього єдиний транш в розмірі $1,4 млрд.