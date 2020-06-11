Нацбанк знижує облікову ставку до найнижчого рівня в історії незалежної України



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Облікова ставка зазвичай знижується під час зменшення інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації в країні - Смолій

З 12 червня НБУ облікова ставка зменшиться з 8% до 6% річних

Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% річних із 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій 11 червня під час брифінгу.

Смолій зазначив, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками відсоткових ставок за вкладами і позиками. Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику, коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

Облікова ставка зазвичай знижується під час зменшення інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.

Нагадаємо, Національний банк ухвалив рішення знизити облікову ставку з 10% до 8% річних із 24 квітня 2020 року.

Як повідомлялося, у травні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 11,4% річних. Це на 0,4 в. п. нижче, ніж у квітні (11,8%).

Станом на 1 травня 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб (в т. ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 524,33 млрд грн.

Станом на 1 червня на депозитних рахунках у банках розміщено 16,5 мільярда гривень місцевих бюджетів.

Падіння ставок за депозитами, яке припинилося в період карантину, невдовзі продовжиться. Банки знизять ставки за депозитами нижче, ніж 10%.