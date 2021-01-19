Нацбанк викарбував нову пам’ятну монету

Пам'ятна монета «До 150-річчя від дня народження Лесі Українки» вводиться в обіг з 21 січня

З 21 січня 2021 року в обіг вводиться пам’ятна срібна монета «До 150-річчя від дня народження Лесі Українки».

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Монету з серії «Духовні скарби України» присвячено одній з найвидатніших українських митців слова, громадській діячці Лесі Українці (Ларисі Петрівні Косач). Багатогранний талант письменниці виявився в найрізноманітніших жанрах, а її творчість сповнена глибоких патріотичних почуттів до України.

Номінал монети – 20 грн. Маса дорогоцінного металу – 62,2 г, категорія якості карбування – пруф. Тираж – 2500 шт.

Пам'ятні монети Національного банку мають художню цінність. Їх карбують із дорогоцінних та недорогоцінних металів обмеженими тиражами.

Тому ціна таких монет зазвичай вища за їх номінальну вартість.

Уся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.

Нагадаємо, незабаром Нацбанк випустить колекційну монету до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Це буде перша монета, присвячена Голокосту в Україні. Раніше НБУ випускав монети пам’яті Аварії в Чорнобилі та Голодомору.

Крім того, Нацбанк випускає нову пам’ятну монету про спільну спадщину з Білоруссю. Монету присвятили спадщині давньої духовної пісенної традиції, яка панувала з кінця XVI cтоліття на всій етнічній території українців та білорусів, – нотованим збірникам різних жанрів літургійного співу – ірмологіонам.