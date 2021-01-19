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    Економіка та фінанси

    Нацбанк викарбував нову пам’ятну монету

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    Нацбанк викарбував пам&rsquo;ятну монету до 150-річчя Лесі Українки - Нацбанк викарбував нову пам’ятну монету
    Нацбанк викарбував пам’ятну монету до 150-річчя Лесі Українки

    Пам'ятна монета «До 150-річчя від дня народження Лесі Українки» вводиться в обіг з 21 січня

    З 21 січня 2021 року в обіг вводиться пам’ятна срібна монета «До 150-річчя від дня народження Лесі Українки».

    Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

    Монету з серії «Духовні скарби України» присвячено одній з найвидатніших українських митців слова, громадській діячці Лесі Українці (Ларисі Петрівні Косач). Багатогранний талант письменниці виявився в найрізноманітніших жанрах, а її творчість сповнена глибоких патріотичних почуттів до України.

    Номінал монети – 20 грн. Маса дорогоцінного металу – 62,2 г, категорія якості карбування – пруф. Тираж – 2500 шт.

    Пам'ятні монети Національного банку мають художню цінність. Їх карбують із дорогоцінних та недорогоцінних металів обмеженими тиражами.

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    Тому ціна таких монет зазвичай вища за їх номінальну вартість.

    Уся продукція виготовляється на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.

    Нагадаємо, незабаром Нацбанк випустить колекційну монету до 80-х роковин трагедії Бабиного ЯруЦе буде перша монета, присвячена Голокосту в Україні. Раніше НБУ випускав монети пам’яті Аварії в Чорнобилі та Голодомору.

    Крім того, Нацбанк випускає нову пам’ятну монету про спільну спадщину з БілоруссюМонету присвятили спадщині давньої духовної пісенної традиції, яка панувала з кінця XVI cтоліття на всій етнічній території українців та білорусів, – нотованим збірникам різних жанрів літургійного співу – ірмологіонам.

     Читайте також: Які гроші можуть зникнути у 2021 році: Нацбанк оприлюднив деталі
    Теги: Національний банк українці монета
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