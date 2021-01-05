Нацбанк випустить колекційну монету до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру

Випуск монети запланований на вересень 2021 року

Національний банк України у вересні 2021 року випустить колекційну монету до 80-річчя трагедії Бабиного Яру.

Про це повідомляється на сторінці Меморіального центру «Бабин Яр» у Facebook.

«Це буде перша монета, присвячена Голокосту в Україні. Раніше НБУ випускав монети пам’яті Аварії в Чорнобилі та Голодомору», – йдеться у дописі.

Також 27 січня Нацбанк розгляне можливість випуску у 2022 році монети, присвяченої українським Праведникам народів світу:

«Вважаємо, що випуск срібної пам’ятної монети, присвяченої праведникам світу в Україні, який здійснюється обмеженим тиражем (2500 – 3000 шт.) не забезпечить мету цього випуску – поширенню знання про них в Україні. Враховуючи те, що План випуску пам’ятних монет на 2021 рік передбачає значну кількість подій, що відзначаються на державному рівні, а також те, що згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту встановлене 27 січня, питання випуску нумізматичного продукту Національний банк України розгляне в установленому порядку при формуванні Плану випуску пам’ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції на 2022 рік», – йдеться у відповіді Нацбанку.

Нагадаємо, 25 грудня 2020 року, на Різдво Христове за григоріанським календарем, ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» розпочали розкопки на Кирилівському православному кладовищі та наткнулись там на залишки старих поховань. Це викликало великий скандал у суспільстві.

Українські євреї почали збір протестних підписів проти нової наруги над історією народів. Вони звернулися до громадянського суспільства з закликом захистити православний цвинтар від будівництва, яке загрожує міжнаціональним та міжконфесійним конфліктом в Україні.

Згодом стало відомо, що ініціатори російського проєкту меморіального комплексу «Бабин Яр» мають намір розмістити на території Бабиного Яру некапітальну споруду (МАФ) – синагогу – до 27 січня без жодних громадських слухань.

Як відомо, Офіс президента України дозволив російським авторам меморіалу «Бабин Яр» почати будівництво поминальної синагоги на землі Кирилівського православного кладовища.