Держстат оприлюднив невтішну статистику: у 2020 українці стали більше помирати

Кількість померлих українців у 2020 році значно перевищує показники 2019 року

У листопаді 2020 українців померло на 35% більше, ніж роком раніше

В Україні за 11 місяців 2020 року померли 549,17 тисяч осіб, що на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, і народилися - 268,9 тисяч, що на 6,2% менше, ніж позаминулого року. Про це повідомила Державна служба статистики України.

З урахуванням раніше оприлюднених даних, у листопаді минулого року зафіксовано значне зростання кількості померлих порівняно з листопадом позаминулого року - на 35%, до 63,44 тис. осіб.

Кількість новонароджених у листопаді знизилася порівняно з листопадом позаминулого року на 11,7% - до 21,62 тис.

Листопад став п'ятим місяцем у 2020 році, коли кількість померлих перевищила аналогічні дані 2019 року: першим був червень із 8,4%, другим - серпень із 3,9%, третім - вересень із 15,4%, четвертим жовтень із 17,5%.

Водночас червневий показник міг бути пов'язаний із незвичайно різким зниженням смертності у травні-2020 року - на 16,9% проти травня-2019, і пояснюватися сильними коливаннями у статистиці за травень-червень позаминулого року.

У результаті за підсумками листопада кількість померлих у 2020 році вперше перевищила кількість померлих у 2019 році на ту саму дату.

Згідно з даними Держстату, загалом населення України на 1 грудня 2020 року оцінювали в 41 млн 629,93 тис. осіб, що на 292,74 тис., або на 0,7% менше, ніж роком раніше.

До слова, згідно із новим дослідженням, кількість загиблих від Covid-19 у світі набагато перевищує офіційну статистику.

Як повідомлялося, число хворих на коронавірус в світі перевищило 95 млн. Померло за час пандемії понад 2 млн осіб.

Також нагадаємо, що від Covid-19 вже померли понад 20 тисяч українців.