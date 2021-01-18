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    Рада хоче заборонити переносити робочі дні через свята

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    Українці іноді працюють по суботах через перенесення робочих днів&nbsp; - Рада хоче заборонити переносити робочі дні через свята
    Українці іноді працюють по суботах через перенесення робочих днів 
    Фото: ua.depositphotos.com

    Автори законопроєкту наголошують, що перенесення робочих днів є типовою радянською традицією

    У Верховній Раді пропонують заборонити перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації. Відповідний законопроєкт №4597 зареєстрували у парламенті.

    Вказано, що кожного року Кабінет міністрів видає відповідні розпорядження про перенесення тих чи інших робочих днів, що є наступними після святкових або неробочих днів, мотивуючи своє рішення створенням сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціональним використанням робочого часу.

    Тобто, у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

    «Надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами та донорами і назагал формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі», - зазначають автори документу у пояснювальній записці.

    Підкреслюється, що перенесення робочих днів є «типовою радянською традицією, яка до сьогодні зберігається в деяких пострадянських країнах, зокрема, в Росії».

    Також вказано, що перенесення робочих днів призводить до 6-денного робочого тижня, подекуди - двічі на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника, який не може бути зменшеним.

    «Водночас, перенесення робочих днів подекуди призводить до 4 неробочих днів поспіль, що знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня, що є наступним за довгими вихідними», - сказано у пояснювальній.

    Наразі документ опрацьовується у комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Його глава, Галина Третьякова, є одним з авторів документу.

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    Теги: вихідні Верховна Рада депутат свята українці робота уряд парламент Галина Третьякова
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