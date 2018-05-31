Нацбанк введе валютні обмеження в разі неотримання траншу МВФ

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НБУ очікує приїзду місії МВФ після прийняття закону про Антикорупційний суд в червні

Національний банк допускає посилення монетарної політики і введення додаткових валютних обмежень у разі відсутності траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це журналістам повідомив глава НБУ Яків Смолій.

«Ми проговорювали сценарій можливого розвитку подій у випадку відсутності траншу. Якщо буде посилюватися інфляційний тиск, то це буде посилювати наші монетарні інструменти для стримування інфляції. Ми будемо вводити певні обмеження для можливого відтоку капіталу», - сказав він.

При цьому Смолій висловив сподівання, що такий сценарій не настане, і Україна виконає свої зобов'язання перед МВФ.

НБУ очікує приїзду місії МВФ після прийняття закону про Антикорупційний суд в червні.

«Ми очікуємо, що закон про Антикорупційний суд буде прийнятий в червні. Тоді почнеться процес приїзду місії, перегляду програми», - сказав Смолій.

Чинна програма кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (EFF) почалася в березні 2015 року і триватиме до березня 2019 року.

Загальний обсяг програми становить 17,5 млрд доларів, тоді як Україна поки залучила тільки 8,7 млрд доларів з всієї суми (перший транш на 5 млрд доларів - у березні 2015 року, другий - на 1,7 млрд доларів в серпні 2015 року, третій - на 1 млрд доларів у вересні 2016 року, четвертий - на 1 млрд доларів в квітні 2017 року).

Джерело: Українські новини