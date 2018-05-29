Рада Євросоюзу схвалила мільярд євро для України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один мільярд євро позики має забезпечити фінансові потреби України на період у 2,5 року

Рада ЄС погодила з Європарламентом умови виділення Україні макрофінансової допомоги в один млрд євро.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Один мільярд євро позики має забезпечити фінансові потреби України на період у 2,5 року. Кредити сприятимуть економічній стабілізації та реалізації програми структурних реформ, доповнюючи ресурси, виділені МВФ та іншими донорами», - заявили у Раді ЄС.

За процедурою, остаточне рішення про надання України макрофінансової допомоги має затвердити Європарламент на пленарній сесії.

Як очікується, голосування може відбутись у червні.