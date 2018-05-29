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    Рада Євросоюзу схвалила мільярд євро для України

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    Рада Євросоюзу схвалила мільярд євро для України

    Один мільярд євро позики має забезпечити фінансові потреби України на період у 2,5 року

    Рада ЄС погодила з Європарламентом умови виділення Україні макрофінансової допомоги в один млрд євро.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    «Один мільярд євро позики має забезпечити фінансові потреби України на період у 2,5 року. Кредити сприятимуть економічній стабілізації та реалізації програми структурних реформ, доповнюючи ресурси, виділені МВФ та іншими донорами», - заявили у Раді ЄС.

    За процедурою, остаточне рішення про надання України макрофінансової допомоги має затвердити Європарламент на пленарній сесії.

    Як очікується, голосування може відбутись у червні.

     

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