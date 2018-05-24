У Блоці Порошенка вважають, що Антикорупційний суд для МВФ - лише привід не дати гроші

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Нардеп вважає, що у МВФ наразі відсутнє розуміння наступної політичної кон’юнктури через наближення президентських та парламентських виборів в Україні

МВФ використовує закон про Вищий антикорупційний суд , як привід, аби не дати Україні кредит.

Про це в коментарі журналістам наголосив народний депутат фракції партії «Блок Петра Порошенка» Іван Вінник.

«Вчора ми пройшли 189 правок до законопроекту про Вищий Антикорупційний суд, понад 1600 залишилось. Наскільки мені відомо, наразі немає компромісного рішення по поправках з МВФ щодо повноважень накладання вето Радою міжнародних експертів, тим більше подолання такого вето. Також делікатність ситуації полягає ще в тому, що є окрема позиція фракції Народного фронту щодо врегулювання цього питання, так ось вона відмінна від тих позицій, які висловлювало керівництво профільного комітету, яке є представлено фракцією БПП», – зауважив політик.

Іван Вінник підкреслив: «Пошук компромісів триває, але я скептично ставлюся до можливості знаходження такого компромісу, і не через внутрішню політичну ситуацію в країні, з цим ми якраз впораємося, а з тим, що МВФ застосовує цю ситуацію, як привід, аби відтермінувати надання наступного траншу кредиту Україні. І причина – відсутність розуміння у МВФ наступної політичної кон’юнктури, у зв’язку з наближенням президентських та парламентських виборів».

Народний депутат підкреслив, що зрозумілим є те, що будь-який кредитор хоче персоніфіковано розуміти, хто відповідатиме за повернення грошей.

«Допоки у нього не буде розуміння, хто відповідатиме за виконання Угоди, доти будемо чути різні пропозиції, вимоги від наших міжнародних партнерів, які будуть суто формальною причиною, чому нам не дають наступний транш», – резюмував Вінник.