Нацбанк заборонив банкам приймати російські рублі

Українські банки не прийматимуть російські рублі для розміщення на депозитах українців

Зміни набувають чинності через місяць, тобто 21 листопада

Національний банк України (НБУ) запровадив нове обмеження для вітчизняних банків. Згідно з новою постановою, їм буде заборонено проводити касові операції щодо депозитів у російській валюті.

Зазначається, що відповідні зміни ухвалені постановою правління НБУ №103 від 8 жовтня 2021 року з метою привести регулятивно-правові акти центробанку у відповідність до законодавства, зокрема до закону 1618-IX, яким забороняється залучення на території України депозитів або надання позик кредитів, виражених у валюті держави-окупанта.

«Банку (філії, відділенню) заборонено здійснювати касові операції з приймання готівки іноземної валюти держави-окупанта для зарахування на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб на період дії Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», – йдеться в постанові НБУ.

Документ набуде чинності з 21 листопада.

Зазначимо, що раніше НБУ заборонив приймати банкноти й монети російських рублів із зображенням карт, символів, будівель, пам'яток археології, архітектури, історії, розташованих на окупованих Росією територіях України, або які містять тексти, що стосуються окупації Росією регіонів України.

До слова, переселенка з Луганська Дарина Воскресенська поскаржилася, що в українському банку їй не поміняли російські рублі, на яких був зображений тимчасово окупований Крим.