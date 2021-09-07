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    У Києві обмінний пункт не прийняв рублі з окупованим Кримом. У мережі спалахнув скандал

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    Блогерка розповіла, що ролик поширили у пабліках і тепер їй пишуть незадоволені користувачі - У Києві обмінний пункт не прийняв рублі з окупованим Кримом. У мережі спалахнув скандал
    Блогерка розповіла, що ролик поширили у пабліках і тепер їй пишуть незадоволені користувачі
    Фото: obozrevatel.com

    Воскресенська, розповідаючи фоловерам про інцидент у банку, показала російські гроші

    Переселенка з Луганська Дарина Воскресенська поскаржилася, що в українському банку їй не поміняли російські рублі, на яких був зображений тимчасово окупований Крим. Про це повідомив блогер Назар Приходько на сторінці у Facebook.

    «Вона на весь Інстаґрам скандалить, що у Києві, в обміннику, у неї відмовилися взяти російські рублі нового зразка, де зображено тимчасово окупований Росією Крим», – написав Приходько.

    Відповідні відео Воскресенська опублікувала на своїй сторінці в Instagram у форматі сторіз.

    Воскресенська, розповідаючи фоловерам про інцидент у банку, показала російські гроші. Вона зазначила: у неї прийняли всі купюри, крім тих, де зображений Крим. Жінка сказала, що не розуміє, чому так сталося.

    За її словами, співробітниця фінустанови нібито також не знає, в чому причина. Мовляв, касирка посміялася і зіслалася на правила.

    Зазначимо, що українка займається перманентним макіяжем у Києві й більшість постів в її акаунті присвячені роботі. У понеділок, 6 вересня, блогерка знову прокоментувала своє відео. Вона розповіла, що ролик поширили у пабліках і тепер їй пишуть незадоволені користувачі. На критику жінка відреагувала, пославши всіх людей, «які пишуть їй гидотну», «гуляти лісом».

    Нагадаємо, російська блогерка та реперка Дар’я Зотєєва, яка отримала популярність під псевдонімом Instasamka (Інстасамка) виступила в одному з клубів Києва з концертом на цих вихідних.

    Під час виступу блогерка перервала свій виступ і обматюкала та вигнала відвідувача концерту в столичному клубі через те, що їй не сподобалася його зовнішність.

    Теги: Крим гроші жінка
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    У Києві обмінний пункт не прийняв рублі з окупованим Кримом. У мережі спалахнув скандал