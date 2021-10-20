Умови кредитування в Україні: оприлюднено шокуючі результати дослідження

Відсоткові ставки за кредитами, що видають в Україні, є необґрунтовано високими

Установи, що здійснюють кредитування громадян, нерідко вказують у кредитних договорах недостовірну інформацію

Вітчизняні банки та фінансові компанії не дотримуються вимог закону «Про споживче кредитування» стосовно умов договорів, розкриття інформації та реклами. Через неналежне інформування клієнтів про умови кредитування вони стягують зі споживачів космічні відсотки за кредитами. Про це свідчать дані дослідження USAID, Інституту GROWFORD, Info Sapiens та «Юридичного Альянсу «ЕЛ СІ ЕФ».

Зокрема, у дослідженні йдеться про те, що у фінансових компаній середня реальна річна відсоткова ставка (РРВС) за мікрокредитами становить 28 тис. % річних.

РРВС банківського кредиту на особисті цілі становить 121% річних (мінімальна розрахована – 52% річних, максимальна – 505% річних).

При цьому, як зазначають автори дослідження, значна кількість кредитних договорів містять умови, які є незаконними.

Так, 77% кредитних договорів, укладених впродовж поточного року українцями із банківськими установами, передбачали право кредитодавця вимагати дострокове погашення боргу в разі незгоди позичальника із пропозицією збільшити платежі за кредитним договором, а також залишали за банком право змінювати умови договору в односторонньому порядку (наприклад, змінювати розмір неустойки).

Під час 76% візитів «таємних» клієнтів, інформація щодо важливих питань, яка надавалася консультантом усно, відрізнялася від інформації в паспорті споживчого кредиту та/або в договорі.

В 46% візитів було вказано, що страхування є необов’язковим або добровільним, проте фактично позичальник мав укласти договір страхування.

До того ж 31% кредитних договорів не містили всієї інформації, яка має бути включена до договору відповідно до ст. 12 Закону про споживче кредитування.

У банках в 37% споживчих кредитів були некоректні розрахунки ставки.

В 19% випадків споживачами було сплачено більшу суму коштів, ніж мало б бути згідно з договором та чинним законодавством.

На думку народного депутата України Олексія Жмеренецького, на сьогодні Національний банк України та та законодавці не вживають усіх необхідних заходів щодо врегулювання цих порушень.

«Слуга народу» вважає, що парламенту необхідно на законодавчому рівні врегулювати методику розрахунку реальної річної відсоткової ставки, щоб не вводити споживача в оману, а державному регулятору – Нацбанку – запобігти встановленню банківськими установами високих кредитних ставок.

Раніше повідомлялося, що в Україні різко зріс попит на швидкі кредити.

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