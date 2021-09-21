Нацбанк зареєстрував ще три колекторські компанії

В Україні зареєстровано ще три колекторські компанії

На сьогодні зареєстровано десять колекторських компаній

Ще три компанії пройшли реєстрацію і набули статусу колекторських компаній - ТОВ «Целтис», ТОВ «КК «Таліон» і ТОВ «Ессаймент Кредит Менеджмент». Про це повідмляє пресслужба НБУ.

Крім цього, дві фінансові компанії - ТОВ «ФК «Кошт» та ТОВ «ФК «Резонанс-Капітал« - отримали ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 17 вересня 2021 року.

У регуляторі додали, що на сьогодні зареєстровано десять колекторських компаній.

До слова, у Києві судять угруповання, яке погрозами вимагало у громадян повернення боргів. Фігуранти дзвонили клієнтам фірми, а також особам, які не мали відношення до кредитів, та погрожували застосуванням фізичного насильства до них та їхніх родичів, знищення майна, якщо вони не повернуть заборгованість по кредитах компанії. Вони вимагали від 1,5 тис. грн до 180 тис. грн. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.