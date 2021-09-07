В Україні з’явилися перші офіційні колекторські компанії

Перші юридичні особи пройшли процедуру реєстрації в Національному банку України

Національний банк України зареєстрував перші колекторські компанії. Їхнє створення передбачає нове законодавство, яке Рада ухвалила в липні 2021 року. Про це повідомили в НБУ.

Зареєстрували наразі 5 таких компаній:

ТОВ «Компанія Аксіліум» (ЄДРПОУ 43227197);

ТОВ «Інфідіс» (ЄДРПОУ 41476560);

ТОВ «Фінтех-колект» (ЄДРПОУ 44364802);

ТОВ «Служба виконання стягнення» (ЄДРПОУ 44303859);

ТОВ «Українська колекторська агенція» (ЄДРПОУ 41501722).

Відповідні рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Нагадаємо, що в Україні у 2021 році вперше з’явилося законодавче регулювання поведінки колекторських компаній та фінансових установ під час урегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами. Щоб мати можливість надавати колекторські послуги, установа повинна пройти реєстрацію в НБУ.

Усі компанії, які на день уведення в дію відповідних законодавчих вимог здійснювали діяльність з урегулювання простроченої заборгованості й планували продовжувати її, мали місячний термін (із 14 липня до 13 серпня 2021 року), щоб подати до Національного банку необхідні документи для включення до реєстру колекторських компаній (далі – реєстр).

Національний банк за результатами опрацювання поданих документів здійснює реєстрацію установ, які відповідають усім вимогам законодавства. Інші юридичні особи, що планують набуття статусу колекторської компанії, мають необмежені строки звернення з цією метою до Національного банку.

Національний банк нагадує, що лише компанії, внесені до реєстру, матимуть право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

Звертаємо увагу, що після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір із нею на надання послуг із урегулювання простроченої заборгованості.

До слова, у Києві судять угруповання, яке погрозами вимагало у громадян повернення боргів. Фігуранти дзвонили клієнтам фірми, а також особам, які не мали відношення до кредитів, та погрожували застосуванням фізичного насильства до них та їхніх родичів, знищення майна, якщо вони не повернуть заборгованість по кредитах компанії. Вони вимагали від 1,5 тис. грн до 180 тис. грн. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.