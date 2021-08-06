У Києві судитимуть угруповання, яке погрозами вимагало у громадян повернення боргів

Колектори вимагали від 1,5 тис. грн до 180 тис. грн

Слідчі столичної поліції направили до Солом’янського районного суду обвинувальний акт щодо злочинного угруповання, яке погрозами вимагало в громадян повернення боргів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, що слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури та спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у Києві викрили групу осіб, які погрозами змушували громадян до виконання цивільно-правових зобов’язань. До складу угруповання входило троє чоловіків, які мали чітко розподілені ролі. У 2019 році зловмисники організували діяльність колекторської фірми під виглядом колл-центру.

Фігуранти дзвонили клієнтам фірми, а також особам, які не мали відношення до кредитів, та погрожували застосуванням фізичного насильства до них та їхніх родичів, знищення майна, якщо вони не повернуть заборгованість по кредитах компанії. Вони вимагали від 1,5 тис. грн до 180 тис. грн.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, які використовувались для злочинної діяльності.

Зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч.3 ст. 355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань) Кримінального кодексу України. Зібрані матеріали разом із обвинувальним актом скеровано до Солом’янського районного суду.

Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.