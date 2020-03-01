У проблемах газового контракту 2009 року винувата не Тимошенко, а Янукович, – свідок в Стокгольмському арбітражі



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Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко Фото: "Главком"

«Після 2010 року здійснювався неправильний менеджмент контракту», – переконаний Ігор Діденко

Збитки від газових контрактів за прем’єрства Тимошенко, які «Нафтогаз» у 2019 році оцінив у $32 млрд, виникли через неправильний менеджмент підписаних контрактів. Так прокоментував звинувачення на адресу Тимошенко у підписанні «кабальних» домовленостей колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко.

В інтерв’ю «Главкому» він підкреслив, що у 2009 році ціна газу була $232, а збитки, про які тепер заявив глава «Нафтогазу» Коболєв, виникли з 2010 року.

На думку Діденка, вже наприкінці 2010 року «Нафтогаз» міг почати Стокгольмський процес проти «Газпрому» відповідно до положень підписаних контрактів. Але влада Януковича цим не переймалась.

Екскерівник «Нафтогазу» також нагадав, що після того, як з 20 січня 2009 року почав діяти контракт про закупівлю газу, де-факто посередника «РосУкрЕнерго» вже не було.

«Ще раніше – в березні – квітні 2008-го – ми зняли з порядку денного активність ще одного не зовсім прозорого утворення – «УкрГазЕнерго». Ми над цим працювали. Та ідеологічна конструкція, з якою я прийшов, щоб покращити економічну ситуацію в «Нафтогазі» та продати 49% акцій компанії, передбачала, що процеси мають бути оптимізовані. А оптимальніші процеси – це коли всі працюють напряму, без посередників», – пояснив Діденко.

Відповідаючи на запитання про свій арешт, Діденко сказав, що про його причини знають ті, хто ухвалював таке рішення: «Вважаю, що всі звинувачення були абсолютно надумані – це було доведено в судових розглядах, і прокуратура не подавала наступні оскарження кінцевих судових рішень».

Нагадаємо, «Нафтогаз України» отримав від «Газпрому» $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу.