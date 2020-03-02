Колишній керівник «Нафтогазу» пояснив, чому вивіз дітей з України



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Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко Фото: "Главком"

Ігор Діденко: Мене двічі заарештовували за участю української влади

Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко вивіз дітей з України після того, як його двічі заарештовували, зокрема, один раз у Німеччині за участю української влади. Про це Ігор Діденко сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Верховний суд Німеччини мене повністю виправдав і я вийшов із німецької в’язниці (де провів три роки. – «Главком»). Коли у 2010 році мене знову заарештували, дружина сказала: «Все, я не вірю, що тут може бути якийсь порядок і здоровий глузд. І відтоді виїхали в Іспанію, потім була Америка, зараз знову Іспанія»», – сказав Ігор Діденко.

Екскерівник «Нафтогазу» розповів, що у нього четверо дітей – три доньки й один син: «Син зараз навчається в Мадриді, а дві доньки (15 і 11 років) ходять до школи в Барселоні. Старша донька заміжня, живе своїм життям і виховує внука. А моя дружина зараз зі мною в Київській області».

Ігор Діденко зауважив, що його бізнес – цементні заводи – у нього відібрали через домовленість нині покійного президента Франції Жака Ширака і колишнього президента Леоніда Кучми.

«До речі, досі жодної компенсації з боку Фонду державного майна колишнім співвласникам цементних заводів не було виплачено», – сказав Діденко.

Екскерівник «Нафтогазу зазначив, що зараз бере участь у сільськогосподарському проєкті з виробництва продуктів харчування. «Завод у Чернігівській області, сільськогосподарські активи в трьох областях. Орендуємо землю, вирощуємо продукцію. Багато років ми також працюємо над науковим енергетичним проектом», – сказав Діденко.

Він зізнався, що зустрічається з мільярдером Коломойським щодо реалізації наукового проєкту «Протон», кінцева мета якого – атомні реактори, які здатні виробляти дешеву, чисту і нерадіоактивну енергію.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» розробив нову програму видобутку природного газу під назвою «Тризуб». Прорив заплановано здійснити на трьох перспективних напрямах: добратися до сланцевого газу, відкрити на великій глибині суходолу другу «унікальну» Шебелинку, опанувати найпривабливіше родовище шельфу Чорного моря – скандальну ділянку «Дельфін».