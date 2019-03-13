Наглядова рада «Нафтогазу» запропонувала зменшити зарплату Коболєву і продовжити з ним контракт



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6 березня під час засідання уряду прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд оголосить новий конкурс на посаду голови правління «Нафтогазу»

У «Нафтогазі» пропонують продовжити контракт з Коболєвим на рік і зменшити зарплату вдвічі

Наглядова рада «Нафтогазу» надіслала Кабінету міністрів України нову пропозицію щодо майбутнього голови правління компанії Андрія Коболєва. Про це йдеться у листі Наглядової ради «Нафтогазу» до Кабміну, повідомляє «Економічна правда».

Так, у «Нафтогазі» пропонують продовжити з Коболєвим контракт на рік, до 2020 року та знизити його зарплату вдвічі.

«Наглядова рада одностайно прийняла рішення про здійснення подання уряду щодо продовження строку повноважень Коболєва А. В. на посаді голови правління Нафтогазу щонайменше на один рік, тобто до 22 березня 2020 року», — написано у листі.

Водночас до 2020 року Наглядова рада пропонує виплачувати Коболєву оклад у розмірі 50% від його чинної ставки.

В оновленому контракті також передбачено, що умовою продовження контракту з правлінням «Нафтогазу» є збільшення обсягів видобутку газу та успішне проведення розділення «Нафтогазу» на дві компанії відповідно до європейського законодавства.

Зазначимо, що 6 березня під час засідання уряду прем’єр-міністр України заявив, що уряд оголосить новий конкурс на голову правління «Нафтогазу». Сам Коболєв заявив, що таке рішення уряду не відповідає чинному законодавству.

Зазначимо, що наразі правління «Нафтогазу» активно судиться з Росією та «Газпромом» щодо стягнення з них компенсації за рішеннями Стокгольмського та Гаазького арбітражів. Зокрема, чинне правління компанії виграло арбітражі у суперечці з «Газпромом» про газові контракти, укладені 2009 року, а також арбітраж щодо втрати своїх активів внаслідок анексії Криму.

Гройсман заявляв, що уряд перегляне питання оплати праці керівництва «Нафтогазу».

Нагадаємо, що «Нафтогаз» — газовий монополіст на ринку України, який відповідає за видобуток, імпорт та постачання газу. В рамках європейських вимог, компанію мають трансформувати та розділити на дві компанії, одна з яких буде відповідальною за всю газотранспортну систему України.

Як повідомлялося, «Нафтогаз» оголосив про виплату 41 співробітнику $46 млн премії за перемогу у Стокгольмському арбітражі. Сума, яку компанія вирішила виплатити своїм співробітникам, складає 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 мільярда доларів) та складе 46,3 мільйона доларів. При цьому преміювати вирішили 41 особу, які «прямо чи опосередковано внесли значний вклад у досягнення результату».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман направив листа наглядовій раді «Нафтогазу» через мільйонні премії. «Я стурбований таким рішенням, тому направив офіційного листа до наглядової ради Нафтогазу, щоб вони переглянули це рішення», — повідомляв Гройсман.

Перевіркою премій зайнялася Рахункова палата. Пізніше уряд заборонив виплачувати премії держслужбовцям.