Нацбанк назвав причини «нечуваного стрибка» безробіття

Якби мігранти залишалися в Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше

Війна зумовила нечуваний стрибок рівня безробіття в Україні – близько 35%, попри зусилля підприємств з утримання працівників. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

Аналітики зазначають, що через глибокий спад економічної активності та міграцію унаслідок безпекових ризиків у прифронтових регіонах значна частина населення втратила роботу. З іншого боку незначний фінансовий запас міцності змушував домогосподарства активно шукати роботу.

Рівень безробіття значно зріс також внаслідок вибуття частини населення з-поміж робочої сили передусім через те, що вимушені переселенці часто не мали пошук роботи за основний пріоритет.

«Утім, якби мігранти залишалися в Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше», – зазначили в регуляторі.

Водночас одним зі факторів, які стримували безробіття, стала мобілізація до лав Збройних сил.

До кінця 2022 року рівень безробіття скоротиться з пікових значень у II кварталі завдяки відновленню економіки та збільшенню попиту на робочу силу, передбачають в НБУ.

Втім, як і в інших країнах, навіть після закінчення активних бойових дій, безробіття знижуватиметься повільно та залишатиметься на вищих рівнях, ніж раніше. Це пояснюватиметься довгостроковими наслідками війни.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив на час воєнного стану обмежити виплати з безробіття одним запропонованим місяцем роботи.

Офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не погодяться на запропоновану роботу, будуть залучатися до суспільно корисних робіт – розбору завалів, будівництва захисних споруд, благоустрою, ремонтних або сільськогосподарських робіт.