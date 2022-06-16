Суспільно корисні роботи під час війни: які категорії українців можуть бути залучені

Для виконання суспільно корисних робіт зазвичай спеціальна підготовка не потребується

Особи, які не підлягають мобілізації, під час війни можуть бути залучені до виконання суспільно корисних робіт

Через військову агресію Росії, в Україні триває загальна мобілізація. Однак у період дії воєнного стану, як свідчать положення закону України «Про правовий режим воєнного стану», можуть залучати цивільних українців до суспільно корисних робіт, які не потребують спеціальної підготовки.

Суспільно корисні роботи: що це таке

Суспільно корисні роботи – це види тимчасової трудової діяльності, до яких залучаються працездатні особи в умовах воєнного стану. Вказані роботи можуть мати оборонний характер, або проводитися для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру та їх наслідків. До суспільно корисних робіт належить також задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань і сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи життєдіяльності населення.

Суспільно-корисні роботи не можуть бути пов’язані з підприємництвом або іншою діяльністю, яка спрямована на одержання прибутку, та до якої належать роботи і послуги, що не потребують, як правило, спеціальної професійної підготовки.

Цивільні особи до таких робіт можуть залучатися на період воєнного стану. Порядок залучення визначений постановою Кабміну.

Які категорії громадян можуть залучати до суспільно-корисних робіт

До суспільно-корисної діяльності в Україні можуть залучати працездатних осіб, які не підлягають мобілізації, які не мають обмежень до роботи за віком та станом здоров’я в умовах воєнного стану.

безробітні та інші незайняті особи;

працівники підприємств, що функціонують в умовах воєнного стану (за погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) та не зараховані до складу позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту, – у порядку переведення;

особи, зайняті в особистому сільському господарстві;

студенти вищих, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів;

особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

Хто не підлягає залученню до суспільно-корисних робіт

Кого не можна залучати до суспільно корисних робіт

жінки, які мають дітей віком до 3 років;

вагітні жінки, якщо виконання таких робіт може негативно вплинути на стан їх здоров’я;

працездатні особи, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами на період мобілізації та воєнного часу з метою виконання робіт, що мають оборонний характер;

малолітні діти;

діти віком від 14 до 15 років.

Нагадаємо, раніше у Центрі протидії дезінформації спростували найпоширеніші фейки про вручення військових повісток в Україні.

Як відомо, 24 лютого через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну в нашій державі було оголошено загальну мобілізацію. Тоді ж Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану. З того часу його продовжували на місяць.

На засіданні 22 травня парламент знову продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня. Відповідне рішення увалено для виконання указу президента Володимира Зеленського.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що зараз, у найактивнішу фазу війни, Україну захищають 700 тисяч українських військових.

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