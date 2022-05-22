Як отримати виплати з безробіття через «Дію»: інструкція Мінцифри

Новою послугою можуть скористатися українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну

Мінцифри пояснило, як безробітні українці зможуть отримати виплати від держави через застосунок «Дія»

У застосунку та на порталі «Дія» відкрили оформлення статусу безробітного та отримання щомісячної допомоги. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Новою послугою можуть скористатися українці, які були офіційно працевлаштовані, але втратили роботу через війну. Також це стосується тих, хто не може працювати як ФОП через воєнний стан та зареєстрований на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії.

Для отримання статусу безробітного та виплат потрібно зробити такі кроки:

у застосунку оберіть меню «Послуги» та пункт «Допомога з безробіття», на порталі – послугу з отримання статусу безробітного;

підтвердьте, що ви дійсно втратили роботу та не є студентом денної форми навчання;

після підтвердження даних оберіть місто та Центр зайнятості, у якому хочете отримати статус;

за необхідності залиште свої паспортні та контактні дані, оберіть періодичність отримання виплат та картку «єПідтримки», на яку нараховуватиметься допомога. Якщо ви не маєте картки, можете оформити віртуальну просто в застосунку;

уважно перевірте заяву ще раз та підтвердьте її.

Потім треба чекати, поки працівники Центру зайнятості оброблять заявку. Після чого ви отримаєте push-сповіщення про це в застосунку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада спростила умови реєстрації та отримання допомоги по безробіттю.