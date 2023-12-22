Нацбанк представив набір пам'ятних монет незвичної форми

Тираж набору – до 5 тисяч штук

Презентація набору пам’ятних монет «Щедрик – колядка дзвонів» відбулася 21 грудня

Голова Національного банку України Андрій Пишний спільно із заступником голови Місії США в Україні Робертом Нідемом 21 грудня презентували набір пам’ятних монет «Щедрик – колядка дзвонів». Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Набір із трьох срібних пам’ятних монет продовжує серію «Українська спадщина» та присвячений одному з національних музичних символів України – всесвітньовідомій колядці «Щедрик» в обробці композитора Миколи Леонтовича.

Презентація набору пам’ятних монет «Щедрик – колядка дзвонів» відбулася 21 грудня в Національному банку України.

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«Синергія і єднання двох культур – української та американської – сприяли створенню композиції, яка тепер є символом Різдва в усьому світі», – зазначив Пишний.

Монети продаватимуть у онлайн-магазині НБУ, а також в «Укргазбанку», «Радабанку», «Таскомбанку» та «Приватбанку» у 2024 році. Тираж набору – до 5 тисяч штук.

Нагадаємо, Національний банк презентував традиційну пам'ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року – Драконом. Її присвячено Збройним силам України.

Раніше Національний банк ввів в обіг нову монету номіналом 10 гривень, вона є пам'ятною і присвячена річниці звільнення частини Херсонської області. Монета має назву Антонівський міст.