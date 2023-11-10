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Нацбанк ввів в обіг нову 10-гривневу монету

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацбанк ввів в обіг нову 10-гривневу монету
Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет
фото: Нацбанк

Антонівський міст став символічним для українців під час війни.

В Україні 10 листопада ввели в обіг нову монету номіналом 10 гривень, вона є пам'ятною і присвячена річниці звільнення частини Херсонської області. Монета має назву Антонівський міст. Про це повідомляє Національний банк України.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, Антонівський міст став символічним для українців під час війни.

«Рік тому, під час втечі з правого берега Дніпра, війська агресора підірвали Антонівський міст, знищивши кілька його прогонів. І зараз він стоїть зруйнований, але з непохитною рішучістю очікує на перемогу та повоєнне відновлення, щоб знову об’єднати правий та лівий береги незалежної і єдиної України. Віримо, що незабаром так і буде», – зазначив він.

Загалом монета Антонівський міст ідентична звичайній 10-гривненій монеті зразка 2018 року. Головна різниця – реверс, на якому розмістили стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного польоту. Також на монеті зображені транспортні розв’язки на обох кінцях мосту.

Нацбанк ввів в обіг нову 10-гривневу монету фото 1

Дана монета, як і всі інші монети, обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Окупація Херсонщини

Від початку російського вторгнення в Україну територія Херсонської області перебувала під ударами збройних сил Росії. У перший день вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія перейшла адміністративний кордон Херсонської області з анексованим Кримом та розпочала окупацію регіону. На початку березня Збройні сили України втратили контроль над обласним центром – містом Херсон; російські війська окупували практично всю територію області.

Наприкінці березня 2022 року Збройні сили України перейшли в контрнаступ в західній частині області, визволивши декілька населених пунктів. 11 листопада Збройні сили України деокупували правобережну частину Херсонської області з Херсоном.

Теги: монета банк Херсонщина

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