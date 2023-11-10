Нацбанк ввів в обіг нову 10-гривневу монету

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет

Антонівський міст став символічним для українців під час війни.

В Україні 10 листопада ввели в обіг нову монету номіналом 10 гривень, вона є пам'ятною і присвячена річниці звільнення частини Херсонської області. Монета має назву Антонівський міст. Про це повідомляє Національний банк України.

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За словами голови НБУ Андрія Пишного, Антонівський міст став символічним для українців під час війни.

«Рік тому, під час втечі з правого берега Дніпра, війська агресора підірвали Антонівський міст, знищивши кілька його прогонів. І зараз він стоїть зруйнований, але з непохитною рішучістю очікує на перемогу та повоєнне відновлення, щоб знову об’єднати правий та лівий береги незалежної і єдиної України. Віримо, що незабаром так і буде», – зазначив він.

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Загалом монета Антонівський міст ідентична звичайній 10-гривненій монеті зразка 2018 року. Головна різниця – реверс, на якому розмістили стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного польоту. Також на монеті зображені транспортні розв’язки на обох кінцях мосту.

Дана монета, як і всі інші монети, обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Окупація Херсонщини

Від початку російського вторгнення в Україну територія Херсонської області перебувала під ударами збройних сил Росії. У перший день вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія перейшла адміністративний кордон Херсонської області з анексованим Кримом та розпочала окупацію регіону. На початку березня Збройні сили України втратили контроль над обласним центром – містом Херсон; російські війська окупували практично всю територію області.

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Наприкінці березня 2022 року Збройні сили України перейшли в контрнаступ в західній частині області, визволивши декілька населених пунктів. 11 листопада Збройні сили України деокупували правобережну частину Херсонської області з Херсоном.