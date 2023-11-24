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«Рік Дракона». Нацбанк презентував пам'ятну монету, присвячену ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Рік Дракона». Нацбанк презентував пам'ятну монету, присвячену ЗСУ
На реверсі в центрі зображено стилізований символ східного календаря 2024 року – дракона
фото: НБУ

Монету номіналом 5 грн випустили тиражем у 80 тис. штук

Національний банк презентував традиційну пам'ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року – Драконом. Її присвячено Збройним силам України. Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Для нас 2024-й – це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності наших воїнів, які зустрінуть його на фронті, захищаючи Україну. Тому нова пам'ятна монета «Рік Дракона» міститиме також шеврон Збройних сил України як символ відваги та сили наших захисників», – йдеться у повідомленні.

Монету номіналом 5 грн випустили тиражем у 80 тис. штук. Придбати її можна з 24 листопада в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Пізніше її також продаватимуть банки-дистриб'ютори.

«На реверсі в центрі зображено стилізований символ східного календаря 2024 року – дракона. Праворуч на драконі – шеврон Збройних Сил України», – розповіли в НБУ.

На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона.

Нагадаємо, в Україні 10 листопада ввели в обіг нову монету номіналом 10 гривень, вона є пам'ятною і присвячена річниці звільнення частини Херсонської області. Монета має назву Антонівський міст.

Теги: Нацбанк Національний банк монета ЗСУ

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