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Нацбанк оновить дизайн монет номіналом в 1 та 2 гривні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нацбанк оновить дизайн монет номіналом в 1 та 2 гривні
НБУ вже готувався до зміни дизайну грошей, але його довелося відкласти через повномасштабну війну
фото: Нацбанк

Монети введено в обіг у 2018 році і українці одразу почали на них скаржитись 

Національний банк України (НБУ) змінить дизайн монет номіналом 1 та 2 гривні, який було визнано невдалим, але це відбудеться після завершення війни. Відповідну заяву зробив заступник голови НБУ Олексій Шабан в інтерв'ю thepage.

Рішення про зміну зовнішнього вигляду монет ухвалили наприкінці 2021 року через масові скарги українців на неможливість їх розрізнити.

«Ми почали готуватися до змін: сформували робочу групу, провели фокус-групи, розпочали обговорення можливих змін дизайну однієї з цих монет. Через повномасштабну війну в лютому минулого року цю роботу поставили на паузу, але після стабілізації ситуації в країні ми повернемося до неї», – заявив Шабан.

Монети номіналом 1 та 2 гривні введено в обіг з 2018 року – їхній розмір став новим для українців, оскільки грошей такого формату не було. Практично одразу з’явилися скарги на дизайн монет і навіть створювалися петиції на сайті президента Володимира Зеленського з проханням вивести їх з обігу.

Серед причин українці зазначали, що монети важко відрізнити одну від одної, до того ж вони губляться в сумках та гаманцях через маленький розмір.

«Загалом оновлення дизайну банкнотно-монетного ряду – постійний процес для всіх центральних банків, і НБУ в цьому питанні – не виняток. Такі зміни повинні проводитися в середньому раз на 7-10 років, насамперед для підвищення захищеності готівки», – підкреслив Шабан.

Він додав, що запровадження банкноти номіналом вище 1000 грн зараз не розглядається. За словами заступника голови НБУ, у цьому не вбачають необхідності, а основна банкнота у обігу – 500 грн (28% від загальної кількості).

Нагадаємо, Національний банк ввів в обіг нову монету номіналом 10 гривень, вона є пам'ятною і присвячена річниці звільнення частини Херсонської області. Монета має назву Антонівський міст.

Теги: Національний банк українці монета гроші

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