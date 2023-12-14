Нацбанк презентував нову монету номіналом 5 грн

На реверсі монети зображено потяг із логотипом АТ «Укрзалізниця», який мчить крізь гострі вістря

Пам'ятна монета присвячена працівникам залізниці

14 грудня Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом номіналом 5 гривень. Вона присвячена українським залізничникам. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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Презентація монети відбулася у день 32-ї річниці створення АТ «Укрзалізниця». Пам'ятна монета має назву «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!». Монета продовжує серію «Безсмертна моя Україно» та має номінал 5 гривень.

Пам'ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!» фото: НБУ

«З перших днів повномасштабної війни Укрзалізниця стала «дорогою життя» для мільйонів українців. Стомлені, знесилені, але самовіддані й сміливі українські залізничники врятували від бойових дій сотні тисяч українців. Сьогодні залізниця з’єднує Україну зі світом, перевозить тони стратегічно важливих вантажів. А головне – залишається шляхом додому, до звільнених ЗСУ містечок та селищ. Дякуємо вам, сильні, хоробрі, вірні «залізні» люди, та даруємо пам’ятну монету, випущену на вашу честь», – сказав голова НБУ Андрій Пишний.

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На аверсі пам'ятної монети розміщено стилізований тризуб, контури якого окреслено зображенням залізничних колій.

На реверсі зображено потяг із логотипом АТ «Укрзалізниця», який мчить крізь гострі вістря. Зазначається, що мотив реверсу ілюструє реальні події початку повномасштабного вторгнення, коли на межі Запорізької та Херсонської областей українські залізничники, ризикуючи власним життям, рятували людей.

Придбати пам’ятну монету можна буде з 20 грудня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Нагадаємо, Національний банк презентував традиційну пам'ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року – Драконом. Її присвячено Збройним силам України.

Раніше Національний банк ввів в обіг нову монету номіналом 10 гривень, вона є пам'ятною і присвячена річниці звільнення частини Херсонської області. Монета має назву Антонівський міст.