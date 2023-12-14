Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нацбанк презентував нову монету номіналом 5 грн

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Нацбанк презентував нову монету номіналом 5 грн
На реверсі монети зображено потяг із логотипом АТ «Укрзалізниця», який мчить крізь гострі вістря
фото: НБУ/Facebook

Пам'ятна монета присвячена працівникам залізниці

14 грудня Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом номіналом 5 гривень. Вона присвячена українським залізничникам. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Презентація монети відбулася у день 32-ї річниці створення АТ «Укрзалізниця». Пам'ятна монета має назву «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!». Монета продовжує серію «Безсмертна моя Україно» та має номінал 5 гривень.

Пам'ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!»
Пам'ятна монета «Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!»
фото: НБУ

«З перших днів повномасштабної війни Укрзалізниця стала «дорогою життя» для мільйонів українців. Стомлені, знесилені, але самовіддані й сміливі українські залізничники врятували від бойових дій сотні тисяч українців. Сьогодні залізниця з’єднує Україну зі світом, перевозить тони стратегічно важливих вантажів. А головне – залишається шляхом додому, до звільнених ЗСУ містечок та селищ. Дякуємо вам, сильні, хоробрі, вірні «залізні» люди, та даруємо пам’ятну монету, випущену на вашу честь», – сказав голова НБУ Андрій Пишний. 

На аверсі пам'ятної монети розміщено стилізований тризуб, контури якого окреслено зображенням залізничних колій.

На реверсі зображено потяг із логотипом АТ «Укрзалізниця», який мчить крізь гострі вістря. Зазначається, що мотив реверсу ілюструє реальні події початку повномасштабного вторгнення, коли на межі Запорізької та Херсонської областей українські залізничники, ризикуючи власним життям, рятували людей.

Придбати пам’ятну монету можна буде з 20 грудня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. 

Нагадаємо, Національний банк презентував традиційну пам'ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року – Драконом. Її присвячено Збройним силам України.

Раніше Національний банк ввів в обіг нову монету номіналом 10 гривень, вона є пам'ятною і присвячена річниці звільнення частини Херсонської області. Монета має назву Антонівський міст.

Теги: Національний банк Укрзалізниця монета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нацбанк запровадив нові вимоги здійснення банками фінансового моніторингу
Посилення фінмоніторингу. Українські банки розповіли, що змінилося цієї осені
22 листопада, 17:09
«Укрзалізниця» збудує євроколію від кордону з Польщею до Львова
«Укрзалізниця» збудує євроколію від кордону з Польщею до Львова
25 листопада, 03:46
Зміни торкнуться як підприємств, так і громадян
Лікування та навчання за кордоном: НБУ пом’якшив валютні обмеження із 1 грудня
1 грудня, 09:37
На реверсі в центрі зображено стилізований символ східного календаря 2024 року – дракона
«Рік Дракона». Нацбанк презентував пам'ятну монету, присвячену ЗСУ
24 листопада, 14:51
«Укрзалізниця» запускає нові маршрути в грудні
«Укрзалізниця» запускає нові маршрути в грудні
1 грудня, 00:28
Поїзди затримуються на понад 30 хвилин
«Укрзалізниця» попередила про затримку низки потягів
2 грудня, 12:36
СБУ влаштувала росіянам залізничну «Чорнобаївку»: у бурятії знову вибухнув потяг з паливом
СБУ знову підірвали залізницю в Бурятії
1 грудня, 11:30
Квитки на швидкісний потяг Інтерсіті+ №743 сполученням Київ – Славське можна придбати з 3 грудня
«Укрзалізниця» повернула «лижний експрес»: як він курсуватиме
3 грудня, 13:22
Наразі банки переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi
Чи вплинув збій у «Київстарі» на роботу банкоматів та терміналів: відповідь Нацбанку
Сьогодні, 11:01

Економіка

Нацбанк презентував нову монету номіналом 5 грн
Нацбанк презентував нову монету номіналом 5 грн
Нацбанк повідомив, чому підняв офіційний курс долара вище 37 грн
Нацбанк повідомив, чому підняв офіційний курс долара вище 37 грн
Державна програма морського страхування досі не почала працювати – експерт
Державна програма морського страхування досі не почала працювати – експерт
НАТО збільшило військовий бюджет на 2024 рік
НАТО збільшило військовий бюджет на 2024 рік
Нацбанк підняв офіційний курс долара вище 37 грн
Нацбанк підняв офіційний курс долара вище 37 грн
Глава «Укрметалургпрому» пояснив, які наслідки матиме підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії
Глава «Укрметалургпрому» пояснив, які наслідки матиме підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Шантаж Орбана завершився? ЄС дасть Угорщині гроші, але є нюанс
65K
«Одеса – російське місто». Путін пояснив, чому РФ обстрілює українських дітей
62K
Закриття метро на «Теремки»: експерт назвав винуватця катастрофи
32K
Московська церква в Україні просить молитися за здоров'я митрополита, який цілувався з Януковичем
17K
Партизани пробралися у військову частину в Москві
9924
Конгрес США зробив «подарунок» Путіну

Новини

«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Сьогодні, 14:15
«Такі є тільки у НАТО і України»: «Метінвест» передав ГУР тепловізійні приціли
Сьогодні, 12:23
Кількість ворожих атак різко зросла: Генштаб звітує про 120 боїв за добу
Сьогодні, 07:16
Атака на Одещину, збиття дронів у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня
Сьогодні, 04:48
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua