Нацбанк відзвітував про отримані обсяги міжнародної допомоги з початку війни

Всього цього року сума допомоги від країн-партнерів становитиме близько $28 млрд

Країни-партнери України і міжнародні фінансові організації повідомили, що всього цього року сума допомоги становитиме близько $28 млрд. Таку заяву в інтерв’ю «Главкому» зробила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

«Майже $13,8 млрд з них ми вже отримали, тобто десь $14 млрд ще очікуємо. Це допомога і від урядів країн, і від різних міжнародних фінансових організацій, зокрема від МВФ», – розповіла Катерина Рожкова.

Заступниця очільника Нацбанку також зазначила, що вся ця допомога супроводжується перемовинами, угодами між урядами України та інших країн, чи розпорядниками рахунку.

«Це досить складний процес. Яку допомогу і з якою періодичністю ми отримуватимемо надалі, залежить від роботи уряду, перш за все Міністерства фінансів», – розповіла пані Рожкова.

За її словами Національний банк також активно долучається до цієї роботи із залучення міжнародного фінансування.

До слова США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $1 млрд. Також Канада виділила $6 млн на проєкти з підвищення ядерної безпеки в Україні. Разом з тим 1,7 млрд доларів грантової допомоги направили до України Сполучені Штати Америки.

Також країни-члени Євросоюзу погодили виділення Україні п'ятого траншу військової допомоги в розмірі 500 млн євро. Частину коштів Україна вже отримала.

Нагадаємо, раніше Катерина Рожкова пояснила, навіщо Нацбанк «дав у табло» обмінникам.

Крім того, Рожкова пояснила, чому Нацбанк одномоментно обвалив гривню на 25%.