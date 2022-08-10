Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нацбанк відзвітував про отримані обсяги міжнародної допомоги з початку війни

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Нацбанк відзвітував про отримані обсяги міжнародної допомоги з початку війни
фото з відкритих джерел

Всього цього року сума допомоги від країн-партнерів становитиме близько $28 млрд

Країни-партнери України і міжнародні фінансові організації повідомили, що всього цього року сума допомоги становитиме близько $28 млрд. Таку заяву в інтерв’ю «Главкому» зробила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

«Майже $13,8 млрд з них ми вже отримали, тобто десь $14 млрд ще очікуємо. Це допомога і від урядів країн, і від різних міжнародних фінансових організацій, зокрема від МВФ», – розповіла Катерина Рожкова.

Заступниця очільника Нацбанку також зазначила, що вся ця допомога супроводжується перемовинами, угодами між урядами України та інших країн, чи розпорядниками рахунку.

«Це досить складний процес. Яку допомогу і з якою періодичністю ми отримуватимемо надалі, залежить від роботи уряду, перш за все Міністерства фінансів», – розповіла пані Рожкова.

За її словами Національний банк також активно долучається до цієї роботи із залучення міжнародного фінансування.

До слова США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $1 млрд. Також Канада виділила $6 млн на проєкти з підвищення ядерної безпеки в Україні. Разом з тим 1,7 млрд доларів грантової допомоги направили до України Сполучені Штати Америки.

Також країни-члени Євросоюзу погодили виділення Україні п'ятого траншу військової допомоги в розмірі 500 млн євро. Частину коштів Україна вже отримала.

Нагадаємо, раніше Катерина Рожкова пояснила, навіщо Нацбанк «дав у табло» обмінникам.

Крім того, Рожкова пояснила, чому Нацбанк одномоментно обвалив гривню на 25%.

Читайте також інтерв'ю: Катерина Рожкова про емісію гривні, кредити, «списані» війною, та досі живі російські банки
Теги: гривня гроші Катерина Рожкова Національний банк

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення не вплине на стабільність банківського сектору України
Нацбанк визнав банкрутом «Банк Січ» 
Вчора, 20:27
Нацбанк оштрафував трьох страховиків
Нацбанк оштрафував трьох страховиків
Сьогодні, 03:53
Нацбанк заборонив обмінникам виводити курс валют на табло
Катерина Рожкова пояснила, навіщо Нацбанк «дав у табло» обмінникам
8 серпня, 07:27

Економіка

Нацбанк відзвітував про отримані обсяги міжнародної допомоги з початку війни
Нацбанк відзвітував про отримані обсяги міжнародної допомоги з початку війни
«$12,4 трлн втрачених багатств». Росія окупувала найдорожчі землі України
«$12,4 трлн втрачених багатств». Росія окупувала найдорожчі землі України
Україна отримала відтермінування по зовнішньому боргу на $20 млрд – Reuters 
Україна отримала відтермінування по зовнішньому боргу на $20 млрд – Reuters 
«Податок на Google» поповнив бюджет України на $76 мільйонів
«Податок на Google» поповнив бюджет України на $76 мільйонів
США нададуть майже $90 млн на розмінування України
США нададуть майже $90 млн на розмінування України
Бюджет-2023: уряд пояснив, які сфери будуть в пріоритеті 
Бюджет-2023: уряд пояснив, які сфери будуть в пріоритеті 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
ЗСУ пішли у контрнаступ під Ізюмом – ISW
51K
Стало відомо, коли парламент продовжить воєнний стан та мобілізацію
50K
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
38K
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
24K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
На півдні військові знищили командний пункт окупантів

Новини

Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Сьогодні, 20:17
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Сьогодні, 19:54
Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Сьогодні, 19:16
ЗСУ на кількох напрямках відбили ворожі штурми – Генштаб
Сьогодні, 19:00
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
Сьогодні, 18:46
Ворог вгатив по Сумщині з артилерії, пошкоджений газопровід 
Сьогодні, 18:10

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту