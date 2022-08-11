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Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Нацбанк пояснив, чому в Україні досі працюють російські банки
фото з відкритих джерел

Катерина Рожкова: «Хто сьогодні готовий купувати банк в Україні?»

Протягом гарячої фази повномасштабної війни зміна власників у підконтрольному російським олігархам «Альфа-Банку» неможлива. Таку думку висловила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв’ю «Главкому».

«Я говорила про те, що, напевно, в умовах, які склалися, їх зміна була би кращою для самого банку, його потенційного розвитку в майбутньому. Зараз, звичайно, поки йде війна, про всі ці процеси складно говорити. Що значить змінити власників? Це хтось має купити. А хто сьогодні готовий купувати банк в Україні?», – каже пані Рожкова.

Перша заступниця голови Нацбанку підкреслює, що існують величезні ризики, тому що банк – це не просто актив, а актив із значними зобов’язаннями.

«За нашими дуже обережними оцінками, не менше 20% кредитного портфеля банків буде втрачено через втрату активів й руйнування бізнесу. Я не думаю, що протягом цього дійсно тяжкого періоду для нашої країни варто піднімати якісь питання щодо реальної зміни власників. Це досить складний процес, особливо, якщо ми говоримо про системно важливий банк», – каже Катерина Рожкова.

Також вона зазначила, що зміна назви не міняє суті. Попри те, що цей банк буде називатися  «Сенс-Банк», у нього ті ж власники, та ж бізнес-модель.

Разом з тим, зовсім позбавити банк однієї з ланок корпоративного управління (загальних зборів акціонерів) було би неправильно.

Також перша заступниця голови Нацбанку вважає, що «Альфа-Банк» є системно важливим.

«Що це значить? Ми говоримо не лише про значні обсяги вкладів населення у цьому банку, а й про суттєві  залишки на рахунках українського бізнесу. Крім того, цей банк сьогодні володіє розвиненою інфраструктурою: банкоматами, POS-терміналами, тобто всім, що забезпечує розрахунки. У сьогоднішніх умовах нам важливіша безперебійна робота фінансового сектору», – каже Рожкова.

Також вона зазначила, що крім того, банк, як і вся банківська система працює в режимі цілого ряду обмежень, спрямованих на убезпечення використання нашої фінансової системи в інтересах країни-агресора.

Катерина Рожкова також зазначила, що у «Форвард-Банку» також залишився російський капітал.

«Наскільки я знаю, всі його активи заарештовані на користь нашої агенції АРМА (Агентства з розшуку менеджменту та активів). У нас ще є PINBank з російським капіталом», – каже перша заступниця голови Нацбанку.

Читайте також інтерв'ю: Катерина Рожкова про емісію гривні, кредити, «списані» війною, та досі живі російські банки
Теги: Національний банк банк гривня Катерина Рожкова

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