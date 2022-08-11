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Нацбанк пояснив громадянам, яку користь їм принесло підвищення облікової ставки до 25%

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нацбанк пояснив громадянам, яку користь їм принесло підвищення облікової ставки до 25%
Нацбанк сподівається, що українці знову понесуть гроші в банки
фото з відкритих джерел

Перша заступниця голови НБУ: «Окремі банки вже підняли відсоткові ставки за депозитами»

Після підняття Національним банком України облікової ставки до 25% банки почали піднімати ставки. Сьогодні вже подекуди до 18-20% пропонують за депозитами. Про це повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова у другій частині інтерв’ю «Главкому».

«Банки хоч і повільно, але піднімають ставки. Сподіваємося, що Міністерство фінансів піде теж у фарватері цих рішень. І це також зменшить тиск на валютний ринок», – сказала вона. 

Рожкова пояснила, що підняття облікової ставки – трансмісія, передача сигналу ринку (монетарна трансмісія – механізм, який показує як зміни на грошовому ринку впливають на ринок товарів і послуг – Ред.). «Банки на цей наш сигнал мають зреагувати. Це було зроблено, щоб з’явилася альтернатива для захисту заощаджень, і це зменшить тиск на валютний ринок та на міжнародні резерви», – сказала вона.

На запитання, яким має бути відсоток ставки за депозитом у доларах та гривнях, щоб українці почали знов повертатися до банків і вкладати гроші, Рожкова зазначила: «Це складне питання. Окремі банки вже підняли відсоткові ставки від 13% річних за шестимісячними депозитами до 18-20% річних, що може видаватися плюс-мінус прийнятним варіантом для вкладників. Багато залежить від конкретних умов депозиту – терміну, можливості поповнення депозиту, дострокового зняття, можливості капіталізувати відсотки. Якщо говорити про доларові депозити, то ставки наразі за ними є низькими. Банківська система до таких ставок йшла багато років. Але оскільки найперша задача ставки за депозитом – захист від інфляції (а ми говоримо про інфляцію національної валюти), то наразі я не бачу підстав, щоб ставки у валюті суттєво змінювалися».

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