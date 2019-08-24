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    Нацбанк встановив офіційний курс гривні на сьогодні

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    Порівняно з 23 серпня курс всіх вказаних валют не змінився - Нацбанк встановив офіційний курс гривні на сьогодні
    Порівняно з 23 серпня курс всіх вказаних валют не змінився

    Порівняно з 23 серпня курс всіх вказаних валют не змінився

    На 24 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,04 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України. Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком, основні курси валют на 24 серпня встановлені на такому рівні:

    25.042697 грн за долар;

    27.754821 грн за євро;

    0.381630 грн за російський рубль;

    30.449612 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 23 серпня курс всіх вказаних валют не змінився.

    Крім того, НБУ станом на 24 серпня встановив такі ціни на банківські метали:

    Золото — 1206.665423грн;

    Срібло — 13.775984 грн;

    Платина — 686.785633 грн;

    Паладій — 1200.465827 грн.

    Порівняно з 23 серпня курс всіх зазначених металів не змінився.

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